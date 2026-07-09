România debutează sâmbătă la FIBA U20 EuroBasket. Codruț Dinu, printre jucătorii de urmărit ai turneului

Tricolorii au revenit anul trecut în elita europeană la categoria U20, clasându-se pe locul 11. La ediția de anul acesta a FIBA U20 EuroBasket, România va evolua în Grupa D, alături de Slovenia, Israel și Cehia.

Codruț Alexandru Dinu, unul dintre principalii jucători ai selecționatei României, care a debutat și la echipa de seniori, de curând, se regăsește pe lista jucători de urmărit la turneul final, potrivit FIBA, alături de nume importante din Lituania, Spania, Franța, Serbia, Italia sau Germania.

Conducătorul de joc român în vârstă de 19 ani, format la Ploiești, de către antrenorul Ionuț Ivan, s-a transferat din această vară la East Texas A&M University (SUA, NCAA).

FIBA îl descrie drept un fundaș agresiv în atac, cu un bun control al mingii și capacitatea de a crea atât pentru el, cât și pentru coechipieri.

„Dinu a făcut parte din unele dintre cele mai de succes generații ale României din ultimii ani, ajungând în semifinalele FIBA U16 EuroBasket, Divizia B, în 2023, unde a fost și cel mai bun marcator al competiției și a fost inclus în All-Star Five, precum și în semifinalele FIBA U18 EuroBasket, Divizia B, din 2025. Este un marcator agresiv, iar combinația dintre dribling și viteza picioarelor îl transformă într-o amenințare în pătrunderi. În același timp, atrage frecvent mai mulți apărători, ceea ce îi permite să creeze oportunități pentru colegii săi”, notează FIBA.

România debutează contra Israel

România poate face un nou pas înainte după salvarea de la retrogradare de anul trecut, în doar a treia participare din istorie în prima divizie a competiției.

Din lotul României fac parte următorii jucători: Akos Szentkuti, Benjamin Manuel Zintz, Șerban Andrei Horga, Luca Ionuț Illes, George Cristian Angelian, Adrian Sergiu Sandor, Eduard Cristian Rantz, David Adrian Fîntînă, Rareș Andrei Trandafir, Melvin Dubuc, Codruț Alexandru Dinu și Mihnea Ioan Vlaicu Popa.

Stafful tehnic este alcătuit din Ionuț Andrei Bascoveanu (antrenor principal), Eugen Ilie și Mihăiță Alin Saftel (antrenori secunzi), Adrian Filovici (preparator fizic), Rudi Dragoș Ivanoiu (fizioterapeut), Florian Mihai Năstase (maseur) și Traian Racu (conducător de delegație).

România va debuta contra Israelului, sâmbătă, de la ora 22:00. Duminică, de la ora 16:30, va întâlni Cehia. Ultimul meci al grupei este programat luni, contra Sloveniei, de la ora 19:30.

Campioana en-titre este Italia, iar printre favoritele ediției din acest an se numără și Lituania, Franța, Spania, Serbia, Germania și țara gazdă, Slovenia.