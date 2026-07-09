Rugby. Jucătoarele sunt cu aproape 70% mai expuse abuzurilor online decât jucătorii

Programul, realizat în parteneriat cu compania specializată Signify, a monitorizat mesajele și comentariile publicate pe X, Instagram, Facebook și TikTok, cu scopul de a identifica și combate discursul instigator la ură, discriminarea și amenințările la adresa sportivilor și arbitrilor.

Potrivit raportului, au fost analizate 440.340 de postări și comentarii. Sistemul bazat pe inteligență artificială a semnalat 14.439 de mesaje, iar după verificarea realizată de analiști au fost confirmate 1.189 de postări și comentarii abuzive, provenite de la 1.051 de conturi, care au vizat 45 de profiluri.

Printre acestea s-au aflat: 13 jucătoare, 14 arbitri World Rugby, 18 conturi oficiale ale echipelor și ale competiției.

Instagram a fost platforma pe care s-au înregistrat cele mai multe cazuri, concentrând 53,6% din mesajele abuzive (637), urmată de X (279), Facebook (197) și TikTok (76).

Cele mai frecvente forme de abuz au fost: insulte generale – 23,1%; body shaming (comentarii jignitoare privind aspectul fizic) – 21,1%; transfobie – 14,1%; sexism – 10,2%; acuzații privind dopajul – 8,8%.

Raportul evidențiază că peste 80% dintre mesajele jignitoare privind aspectul fizic au fost îndreptate împotriva unei singure jucătoare, iar peste 70% din comentariile transfobe au vizat aceeași sportivă.

În urma investigațiilor, 17 conturi au depășit pragul stabilit pentru verificări aprofundate, iar opt cazuri au fost transmise autorităților și platformelor de socializare. Persoanele investigate au fost identificate în Belgia, Franța, Marea Britanie, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii.

Conturile oficiale, printre cele mai vizate

Raportul arată că nu doar sportivii au fost ținta atacurilor.

Conturile oficiale ale Cupei Mondiale au primit 13,6% din totalul mesajelor abuzive. Iar cele ale naționalei feminine a Angliei, câștigătoarea titlului și gazda turneului, au înregistrat peste 10% din totalul comentariilor ofensatoare.

De asemenea, conturile World Rugby au fost vizate frecvent de acuzații privind presupuse trucări de meciuri sau favorizarea unor echipe.

Directorul executiv al World Rugby, Alan Gilpin, a subliniat că dezvoltarea sportului feminin a adus și o creștere a expunerii la astfel de comportamente.

„Rețelele sociale au transformat sportul în bine, facilitând apropierea de fani și dezvoltarea competițiilor. Dar ele cresc și riscul de abuzuri, stres și suferință. La Cupa Mondială feminină din 2025 am transmis un mesaj clar: nu există loc pentru ură în rugby sau în societate și vom lua toate măsurile necesare pentru a identifica și a trage la răspundere persoanele care comit astfel de fapte”, a declarat Gilpin.

World Rugby atrage atenția că fenomenul necesită o colaborare între federațiile sportive, platformele digitale și autoritățile statului, atât pentru prevenirea abuzurilor, cât și pentru sancționarea autorilor.

Raportul arată că 0,27% dintre mesajele analizate în timpul Cupei Mondiale feminine au fost catalogate drept abuzive, comparativ cu 0,16% la Cupa Mondială masculină din 2023.

Programul de protecție a inclus, în premieră, nu doar arbitrii, ci și toate jucătoarele, antrenorii și membrii familiilor acestora. World Rugby a anunțat că serviciul va continua și în 2026, acoperind toți arbitrii internaționali desemnați la competițiile organizate de forul mondial.