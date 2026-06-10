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Secretul ascuns peste trei decenii în cel mai faimos cântec al Cupei Mondiale

„World in Motion”, imnul lansat de Anglia pentru Cupa Mondială din 1990, continuă să fie considerat cel mai de succes cântec dedicat naționalei la un turneu final. La peste 35 de ani de la apariție, unul dintre autorii versurilor susține însă că melodia conține numeroase aluzii cu dublu înțeles pe care majoritatea fanilor nu le-au observat.
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Maria Miron
10 iun. 2026, 16:03, Știrile zilei
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Lansată pentru Cupa Mondială din Italia 1990, piesa „World in Motion” a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântece din istoria fotbalului englez. Melodia a fost interpretată de trupa New Order și a rămas în memoria suporterilor datorită celebrului momentului rap susținut de fostul internațional englez John Barnes.

Keith Allen, unul dintre autorii versurilor, susține însă că mare parte din textul melodiei a fost construit în jurul unor aluzii pe care publicul nu le-a remarcat la momentul lansării, potrivit relatărilor publicației britanice LadBible.

Titlul original, respins de Federația Engleză

Allen a dezvăluit că piesa urma inițial să se numească „E for England”, iar versurile includeau referințe care au stârnit îngrijorarea Federației Engleze de Fotbal (FA).

Potrivit acestuia, oficialii englezi au respins rapid ideea după ce au considerat că titlul poate fi interpretat ca o referire la consumul de ecstasy, un drog extrem de popular în Marea Britanie la începutul anilor ”90.

Allen a explicat că primise sarcina de a aduce mai mult umor și mai multă lejeritate în versurile create pentru New Order. Iar, după renunțarea la titlul inițial, autorul a continuat să introducă în versuri jocuri de cuvinte și aluzii care, spune el, au trecut neobservate pentru majoritatea ascultătorilor.

Majoritatea versurilor sunt aluzii

Potrivit lui Keith Allen, o mare parte a textului este construită pe jocuri de cuvinte și referințe ascunse. Autorul a explicat că a încercat să introducă în versuri mai multe sensuri și mesaje subtile, fără ca acestea să fie evidente pentru publicul larg.

„Practic, dacă descompui versurile, majoritatea sunt fie aluzii homosexuale, fie aluzii la consumul de droguri”, a spus Allen. Britanicul a explicat că mai multe pasaje aparent inocente din melodie au fost scrise intenționat astfel încât să poată fi interpretate în mai multe moduri.

Allen a oferit și un exemplu din celebrul rap interpretat de John Barnes, fostul internațional englez care a evoluat pentru Liverpool și a devenit una dintre figurile emblematice ale fotbalului englez din anii ’80 și ’90.

„Trebuie să ții și să dai la momentul potrivit. Poți fi lent sau rapid, dar trebuie să ajungi la linie”, a explicat el, susținând că versurile conțin multiple înțelesuri.

Autorul consideră că mesajele ascunse au fost construite suficient de subtil pentru a trece neobservate de majoritatea ascultătorilor. El a descris ulterior versurile drept „destul de inteligente”, tocmai pentru că sensurile secundare nu au fost observate de public în momentul lansării.

Cum a ajuns John Barnes să interpreteze celebrul rap

Secvența rap interpretată de fostul internațional englez John Barnes rămâne unul dintre cele mai memorabile momente ale melodiei și a devenit emblematică pentru generații de suporteri englezi.

Fostul mijlocaș a povestit într-un interviu pentru revista GQ că nu fusese alegerea evidentă pentru acest rol, însă producătorii căutau un jucător care să poată interpreta versurile clar și cu naturalețe.

Potrivit lui Barnes, decizia a fost influențată atât de faptul că unii dintre colegii săi aveau accente regionale greu de înțeles pentru publicul larg, cât și de o competiție amicală de rap pe care o avusese anterior cu Des Walker, Des Walker, unul dintre fundașii de bază ai Angliei la Cupa Mondială din 1990.

„Ascultam rap de la 17 ani și eram fan al unor trupe precum The Sugarhill Gang, așa că mi s-a părut ceva destul de simplu”, a declarat Barnes.

Un cântec devenit legendă

Momentul a devenit rapid unul dintre cele mai cunoscute pasaje din istoria cântecelor dedicate fotbalului englez, iar versurile sale sunt și astăzi recitate de suporteri atunci când este evocată participarea Angliei la Cupa Mondială din Italia 1990.

De altfel, la peste trei decenii de la lansare, „World in Motion” continuă să fie considerat de mulți suporteri cel mai reușit cântec lansat vreodată de Anglia pentru o Cupă Mondială.

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