Cum este neutralizată o dronă ostilă? Explicațiile comandantului detașamentului român din Lituania

Explicațiile au fost oferite de comandantul detașamentului Forțelor Aeriene Române din Lituania, după ce a fost anunțată doborârea celei de-a doua drone care a intrat ilegal în spațiul aerian al României.

„Este o veste care ne face mândri”

Militarii români aflați în misiune de poliție aeriană în Lituania au primit cu satisfacție informația privind neutralizarea celei de-a doua drone care a pătruns fără autorizație în spațiul aerian al României.

Comandantul detașamentului a transmis că succesul misiunii reprezintă o confirmare a pregătirii și profesionalismului personalului din Forțele Aeriene Române, felicitând echipajele implicate în operațiune.

Potrivit acestuia, rezultatele obținute demonstrează că antrenamentele și adaptarea continuă a procedurilor de luptă își ating scopul.

Interceptarea unei drone presupune mai mult decât decolarea unui avion

Pilotul de F-16 a explicat că una dintre cele mai importante etape ale unei astfel de misiuni este identificarea și încadrarea dronei cu radarul de bord al aeronavei.

El a subliniat că avioanele de luptă aflate în dotarea Forțelor Aeriene nu au fost proiectate inițial pentru combaterea dronelor de mici dimensiuni, ci pentru confruntarea cu aeronave militare mult mai mari și mai performante.

Din acest motiv, piloții sunt nevoiți să adapteze permanent tehnicile, tacticile și procedurile de intervenție pentru a răspunde noilor tipuri de amenințări.

Durata unei misiuni diferă de la un caz la altul

Comandantul a respins ideea că o dronă poate fi doborâtă imediat după identificare, explicând că fiecare intervenție este diferită și depinde de condițiile operative din teren.

Potrivit acestuia, au existat misiuni în care interceptarea unei ținte a fost posibilă după aproximativ 33 de minute, dar și situații în care operațiunea a durat peste o oră. În alte cazuri, angajarea țintei s-a realizat în doar câteva minute.

Mesajul transmis este că viteza nu reprezintă principalul criteriu de succes al unei astfel de misiuni, ci eficiența și respectarea tuturor procedurilor care garantează desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

Antrenamente pentru un nou tip de amenințare

Ofițerul a precizat că piloții români desfășoară în mod constant exerciții atât în țară, cât și în cadrul misiunii din Lituania, simulând scenarii de interceptare a dronelor pentru a-și perfecționa reacția în astfel de situații.

În încheiere, comandantul a transmis un mesaj de încredere către populație, afirmând că militarii vor continua să își îndeplinească misiunile astfel încât cetățenii să fie în siguranță.

Doborârea celei de-a doua drone care a încălcat spațiul aerian al României readuce în atenție provocările generate de utilizarea tot mai frecventă a dronelor în apropierea frontierelor și necesitatea adaptării continue a sistemelor de apărare aeriană la noile amenințări.