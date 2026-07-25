Radu Miruță răspunde criticilor după doborârea dronelor: „Două drone doborâte în două zile consecutive sunt dovada că strategia funcționează”

Oficialul afirmă într-o postare pe platforma Facebook că securitatea populației rămâne principala prioritate și că România continuă să își consolideze capacitățile de apărare antiaeriană și antidronă.

Ministrul: „România își apără teritoriul și reacționează ferm”

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Radu Miruță a transmis că succesul intervențiilor recente confirmă capacitatea Armatei Române de a răspunde amenințărilor aeriene.

„România a demonstrat un lucru simplu: își apără teritoriul și reacționează ferm”, a scris ministrul, adăugând că „granițele, spațiul aerian și suveranitatea României nu sunt negociabile”.

Acesta a subliniat că NATO funcționează, iar Armata Română își îndeplinește misiunile cu mijloacele disponibile, în timp ce investițiile în modernizarea apărării vor continua.

De ce au fost folosite avioanele F-16

Ministrul a respins afirmațiile potrivit cărora folosirea unor interceptoare costisitoare împotriva unor drone ar fi fost o decizie disproporționată.

Potrivit lui Miruță, comparația dintre costul unei rachete și cel al unei drone ignoră elementul esențial al unei astfel de misiuni: protejarea populației. „În ecuație intră viețile oamenilor și siguranța comunităților pe care le protejăm, iar acestea nu au preț”, a transmis oficialul.

El a explicat că sistemele antiaeriene terestre au limitări privind raza de acțiune, iar aeronavele F-16 reprezintă o soluție de ultimă instanță, utilizată atunci când este necesară protejarea populației și a infrastructurii.

Program accelerat pentru combaterea dronelor

Radu Miruță afirmă că Ministerul Apărării a accelerat procesul de înzestrare cu sisteme dedicate combaterii dronelor și că sunt analizate permanent lecțiile învățate din incidentele produse în apropierea graniței.

Potrivit ministrului, dispozitivul militar din Dobrogea este reevaluat periodic, resursele sunt redistribuite în funcție de evoluția riscurilor, iar componente recuperate din drone rusești sunt studiate pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice.

„Rezultatele din ultimele 24 de ore confirmă că această strategie funcționează. Nu sunt vorbe, sunt fapte”, a susținut Miruță.

„Interceptarea s-a făcut exact când existau condițiile necesare”

Ministrul a răspuns și criticilor potrivit cărora una dintre drone ar fi fost doborâtă prea târziu. Acesta a precizat că aparatul de zbor a fost monitorizat permanent din momentul în care a intrat în spațiul aerian al României, iar intervenția a avut loc doar atunci când existau condiții pentru neutralizarea sa în siguranță.

„Interceptarea s-a făcut exact în momentul în care existau condițiile necesare pentru a o doborî în siguranță”, a afirmat Miruță, adăugând că Armata nu poate risca ca fragmentele dronei sau ale interceptorului să cadă peste locuințe ori asupra populației „doar pentru a satisface spectacolul unor comentatori de pe internet”.

Răspuns privind concediul și apel la informare din surse oficiale

Radu Miruță a comentat și criticile legate de faptul că s-ar fi aflat în concediu în momentul incidentelor. „Da, eram în concediu. Și în concediu am rămas ministrul Apărării”, a transmis acesta, precizând că responsabilitatea pentru securitatea națională nu încetează în perioada concediului și că instituția funcționează permanent prin lanțurile de comandă existente.

În final, ministrul a făcut apel la populație să consulte informații din surse oficiale și a transmis un mesaj către locuitorii din Dobrogea, afectați de alertele aeriene repetate. „Armata Română face maximum posibil pentru a proteja cetățenii României”, a declarat Miruță, susținând că „faptul că două drone au fost doborâte în două zile consecutive este dovada”.