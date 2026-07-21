Miruță, mesaj după incidentul cu nava GAS LISBON: Securitatea României nu se apără prin sloganuri și teorii conspiraționiste

Oficialul a apreciat intervenția instituțiilor implicate în operațiunea de salvare și a avertizat asupra pericolului reprezentat de campaniile de dezinformare privind conflictul din regiune.

„Războiul de la granița României este o realitate”

Într-o postare publicată pe platforma Facebook, ministrul a subliniat că incidentul produs în afara apelor teritoriale românești demonstrează că efectele războiului din apropierea granițelor României nu pot fi ignorate.

„Incidentul din noaptea trecută din Marea Neagră, în afara apelor teritoriale românești, este încă un avertisment că războiul de la granița României nu este o temă de dezbatere politică, ci o realitate care ne obligă să fim pregătiți”, a transmis acesta.

Potrivit ministrului, investițiile în înzestrarea și organizarea Armatei Române reprezintă „o obligație față de siguranța cetățenilor”, și nu o opțiune.

Avertisment privind dezinformarea

Oficialul a susținut că, în paralel cu amenințările de securitate, se intensifică și campaniile de dezinformare care încearcă să minimalizeze riscurile generate de războiul din Ucraina.

„Vedem tot mai des campanii de dezinformare și fake news care încearcă să convingă oamenii că nu există niciun pericol, că războiul nu ne privește sau chiar că Rusia nu este statul agresor în acest conflict”, a afirmat ministrul.

Acesta a subliniat că România trebuie să își fundamenteze politicile de securitate pe evaluarea reală a amenințărilor și nu pe „iluzii sau propaganda celor care încearcă să minimalizeze această amenințare”.

Mulțumiri pentru echipele de intervenție

Ministrul a felicitat instituțiile implicate în operațiunea de căutare și salvare desfășurată după incendiul izbucnit la bordul navei GAS LISBON.

Potrivit acestuia, Autoritatea Navală Română, prin Centrul Maritim de Coordonare a Salvării (MRCC) Constanța, împreună cu Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, au coordonat intervenția în urma căreia toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, iar persoanele rănite au fost transportate pentru îngrijiri medicale.

„Securitatea României nu se apără prin sloganuri”

În încheiere, ministrul a susținut că apărarea României depinde de funcționarea instituțiilor și de investițiile în domeniul militar.

„Securitatea României nu se apără prin sloganuri și teorii conspiraționiste. Se apără prin oameni bine pregătiți, instituții care funcționează, investiții în apărare și capacitatea statului de a reacționa rapid atunci când situația o impune”, a transmis acesta.

Mesajul vine după incidentul produs în Marea Neagră, în apropierea coastelor României, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, conflict care continuă să genereze riscuri de securitate în regiune.