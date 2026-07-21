„Cred că mai există o șansă să avem Guvern până la finalul verii”: Olguța Vasilescu, despre o viitoare majoritate parlamentară

Într-o intervenție la Antena 3, marți seara, Lia Olguța Vasilescu a vorbit despre posibilitatea unui Guvern până la finalul acestei veri.

Șansele unui Guvern până la finalul verii

„Eu cred că dacă parlamentarii vin la această sesiune care a fost convocată, dacă nu sunt în vacanțe și sunt la Parlament, cred că se va putea să se dea mandatul de premier cuiva care să încerce să formeze o majoritate parlamentară. Și cred că se poate forma o majoritate parlamentară”, a declarat social-democrata.

Întrebată dacă există posibilitatea ca liderul PSD Sorin Grindeanu să fie premier, aceasta a declarat că este o opțiune.

„Și pentru Sorin Grindeanu, premier. Noi, la discuțiile pe care le-am avut la Palatul Cotroceni, atunci când am fost întrebat, sigur, la care au participat toate partidele politice, dar poziția noastră a fost clară. Nu avem nimic împotrivă să încercăm să formăm un Guvern. Chiar considerăm că avem toate șansele să-l trecem prin Parlamentul României”, a răspuns Olguța Vasilescu.

Posibilitatea ca UDMR să voteze un guvern minoritar

Întrebată dacă UDMR ar vota un guvern minoritar, sau să facă parte din unul, social-democrata a răspuns „eu sper că da”.

„Eu sper că s-a răzgândit UDMR-ul și că va vota un guvern. De altfel, țara are nevoie de un guvern. Noi am spus și în momentul în care varianta a fost de guvern tehnocrat cu Eugen Tomac că nu avem nimic împotrivă. Nici măcar dacă nu avem secretari de stat și prefecți. Nu mai vorbim de miniștri. Și că vom vota totuși acest guvern. Pentru că țara are nevoie de un guvern legitim”, a adăugat ea.

„N-am participat la discuțiile cu UDMR. Dar cred că UDMR-ul, care este un partid serios și care de fiecare dată a participat la aceste discuții despre guvernare, cred că poate să voteze un guvern chiar și minoritar. Chiar și făcând parte din acest guvern. Important este să avem un guvern, chiar și tehnocrat”, a conchis Lia Olguța Vasilescu.