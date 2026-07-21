Olanda va interzice importurile de produse provenite din așezările israeliene ilegale

Ministrul olandez de Externe, Tom Berendsen, a informat Parlamentul că interdicția privind produsele provenite din coloniile israeliene va intra în vigoare la 22 septembrie, potrivit site-ului Dutch News.

Măsura nu se limitează doar la importuri, ci interzice direct comercializarea acestor produse, precum și orice tentativă de ocolire a restricțiilor. Companiile olandeze care operează peste hotare vor fi obligate, de asemenea, să se conformeze.

Consiliul de Stat al Olandei, un organism cu rol consultativ, nu a formulat obiecții față de adoptarea interdicției într-un aviz emis în regim de urgență, însă a exprimat rezerve cu privire la posibilitatea aplicării eficiente a acesteia.

Autoritățile de la Haga au susținut în repetate rânduri adoptarea unei interdicții similare la nivelul Uniunii Europene, însă inițiativa nu a întrunit sprijinul necesar în rândul statelor membre. Între timp, Belgia, Spania și Irlanda au introdus deja măsuri similare la nivel național.

Guvernul anunțase această măsură încă din luna mai, invocând încălcările continue ale legislației internaționale comise de Executivul de la Ierusalim.

„Țările de Jos vor continua să se pronunțe împotriva încălcărilor dreptului internațional și în favoarea unei asistențe umanitare sporite. Guvernul a acceptat impunerea de sancțiuni pentru a intensifica presiunea asupra administrației Netanyahu. Extinderea așezărilor ilegale și violențele excesive ale coloniștilor duc la o deteriorare continuă a situației, făcând ca soluția bazată pe coexistența a două state să devină tot mai greu de realizat”, declara premierul Jetten în luna mai.