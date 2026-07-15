Bruxelles-ul cere SUA scutiri de taxe pentru sute de produse europene, de la brânzeturi și vin până la roboți industriali

Comisia Europeană a pregătit o listă cu sute de produse europene pe care dorește ca Statele Unite să le scutească de taxa vamală de 15% prevăzută în acordul comercial UE-SUA de la Turnberry.

Potrivit unei propuneri consultate de Euractiv, pe listă se află o listă lungă de produse, de la brânzeturi celebre și băuturi alcoolice până la echipamente industriale și produse medicale.

În document, Comisia susține că Uniunea Europeană și-a respectat deja obligațiile asumate prin acordul încheiat la Turnberry, în Scoția, după ce, începând cu 1 iulie, a eliminat tarifele pentru sute de produse industriale și agroalimentare din Statele Unite.

Acum, Bruxelles-ul solicită Washingtonului să aplice tarifele vamale obișnuite pentru sute de produse exportate din Uniunea Europeană, fără taxa suplimentară de 15%.

Comisia spune că produsele incluse pe listă au fost alese din motiv că ele ajută la reindustrializarea SUA, sprijină grupuri din economia americană, precum fermierii, susțin obiectivele din domeniul energiei și securității sau sunt considerate greu de înlocuit.

Ce include lista propusă de Comisia Europeană

Lista pe care Comisia Europeană a propus-o include numeroase produse agroalimentare premium din Uniunea Europeană.

La categoria produselor lactate sunt menționate în mod explicit brânzeturile Roquefort și Pecorino, dar și o categorie mai largă de brânzeturi din lapte de oaie comercializate în roți întregi, inclusiv cele destinate răzuirii.

Se cere, de asemenea, ca vinurile liniștite și spumante, brandy-ul, cidrul și berea să fie exceptate de la taxa de 15%. Pe listă se regăsesc și băuturi spirtoase precum whisky, gin, rom, vodcă și lichioruri, produse care nu erau prevăzute de taxe vamale pe piața americană, înainte de tarifele introduse în timpul administrației Trump.

Printre celelalte produse pentru care Bruxelles-ul solicită scutiri se numără uleiul de măsline și măslinele, acestea din urmă fiind implicate într-un conflict comercial încă din timpul primei administrații Trump.

De asemenea, sunt incluse pe listă și pastele, trufele, ciupercile și produsele din carne de porc conservată. În domeniul pescuitului, propunerea vizează produse precum tonul, somonul afumat, bibanul de mare și caracatița.

Partea industrială a listei cuprinde utilaje agricole, roboți industriali, echipamente electrice, unelte pentru industria semiconductorilor și produse chimice.

În același timp, sunt incluse și numeroase produse medicale, de la fire de sutură, pansamente pentru răni și dispozitive pentru stomie, până la kituri de diagnostic, cimenturi dentare, sticlărie de laborator și mese de operație.

SUA refuză să înceapă negocierile

Marți, în Parlamentul European, oficialul Comisiei Europene pentru Comerț, Matthias Jørgensen, a declarat că executivul european a întocmit o listă care acoperă exporturi ale UE către SUA în valoare de aproximativ 150 de miliarde de euro.

Acesta a spus că este încă prea devreme pentru a anticipa rezultatul negocierilor, însă Comisia va urmări dosarul „cu vehemență”.