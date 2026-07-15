Doi cetățeni români implicați în incendiul din Bruxelles. Unul a murit, altul este în stare gravă / MAE confirmă informațiile

UPDATE: MAE confirmă că doi cetățeni români se află printre victimele incendiului din Bruxelles

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis un nou comunicat în care confirmă că doi cetățeni români se află printre victimele incendiului produs pe 14 iulie 2026, la Bruxelles. Potrivit informațiilor primite de Ambasada României de la autoritățile belgiene, unul dintre români a decedat, iar celălalt este rănit grav și se află internat într-o unitate medicală, unde primește îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții Ambasadei României la Bruxelles mențin legătura permanentă cu autoritățile belgiene și cu spitalul în care este internat cetățeanul român rănit și sunt pregătiți să acorde asistență consulară, în limitele competențelor.

Știrea inițială

Informațiile au fost confirmate de Ambasada României în Regatul Belgiei, care monitorizează situația și este în contact cu autoritățile locale.

Tragedia s-a produs într-o clădire aflată în renovare, situată în apropierea Pieței De Brouckère, la aproximativ 200 de metri de Grand-Place, unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Bruxelles. Incendiul s-a soldat cu șase persoane decedate și două persoane rănite grav, scrie Radio România Actualități.

Una dintre victime avea dublă cetățenie română și ucraineană

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Ambasadei României, persoana decedată era originară din Cernăuți și deținea dublă cetățenie, română și ucraineană. Acesta se numără printre cele șase victime descoperite fără viață într-un lift al clădirii afectate de incendiu.

Autoritățile belgiene continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei și modul în care victimele au rămas blocate în lift în timpul incendiului.

Tânăr din Bacău, internat cu arsuri pe jumătate din corp

Cel de-al doilea cetățean român implicat în incendiu este un tânăr din județul Bacău. Acesta a suferit arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului și este internat într-un spital de specialitate din Bruxelles, unde primește îngrijiri medicale.

Starea sa este gravă, iar medicii fac eforturi pentru stabilizarea pacientului. Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind evoluția stării sale de sănătate.

Șase morți și două persoane rănite grav

Bilanțul provizoriu al incendiului indică șase persoane decedate și două persoane rănite grav. Cele șase victime au fost găsite într-un lift al clădirii aflate în renovare, în timp ce cele două persoane rănite au suferit arsuri severe.

Intervenția pompierilor a fost una complexă, având în vedere amploarea incendiului și configurația șantierului. Autoritățile belgiene desfășoară în continuare cercetări pentru a determina cauza exactă a izbucnirii focului și pentru a stabili dacă au fost respectate normele de securitate în muncă.

Reprezentanții Ambasadei României în Regatul Belgiei au transmis că urmăresc îndeaproape evoluția cazului și acordă asistență consulară, în limita competențelor, familiilor cetățenilor români afectați de tragedie.