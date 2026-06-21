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Prima reacție a Cotroceniului după fotografia care a stârnit controverse la Bruxelles

Prima reacție a Administrația Prezidențială a transmis prima reacție după apariția fotografiei făcută la Bruxelles, în care președintele Nicușor Dan apare alături de mai mulți politicieni și de șeful SPP, Lucian Pahonțu.
Prima reacție a Cotroceniului după fotografia care a stârnit controverse la Bruxelles
Andreea Tobias
21 iun. 2026, 20:45, Politic
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Președintele României s-a aflat la Bruxelles pentru reuniunea Consiliului European. Acolo, șeful statului a avut o întrevedere cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber, a transmis Administrația Prezidențială pentru Hotnews.

Ulterior, Nicușor Dan și-a continuat discuțiile la Bruxelles alături de membrii delegației care l-au însoțit. La aceștia s-au alăturat și alți europarlamentari români, în cadrul unei întâlniri desfășurate la restaurantul unde avusese loc întrevederea oficială.

Reprezentanții Administrației Prezidențiale au precizat că președintele are, în mod constant, contacte cu oficiali europeni în cadrul deplasărilor de lucru.

Aceste discuții includ și europarlamentari din partidele pro-occidentale, alături de oficiali români prezenți în același context.

Sursa citată a cerut Administrației Prezidențiale explicații despre prezența șefului SPP, Lucian Pahonțu, la aceeași masă. Publicația încă nu a primit un răspuns.

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