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Imaginea care alimentează controversele din PNL: Nicușor Dan, Rareș Bogdan și Lucian Pahonțu, la aceeași masă la Bruxelles

Imagini de la Bruxelles surprind discuții între Nicușor Dan și Rareș Bogdan, Victor Negrescu, Lucian Pahonțu și Eugen Tomac.
Imaginea care alimentează controversele din PNL: Nicușor Dan, Rareș Bogdan și Lucian Pahonțu, la aceeași masă la Bruxelles
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Andreea Tobias
21 iun. 2026, 18:02, Politic
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Digi24 a difuzat duminică o fotografie de la Bruxelles, în care apare președintele Nicușor Dan alături de mai mulți politicieni români. Imaginea a fost făcută publică la scurt timp după Congresul PNL.

La întâlnirea din imaginea prezentată de Digi24 sunt prezenți europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și fostul premier desemnat Eugen Tomac. Alături de aceștia apar europarlamentarul PSD Victor Negrescu și șeful SPP, Lucian Pahonțu.

Rareș Bogdan este unul dintre cei cinci lideri liberali cărora Congresul PNL le-a cerut demisia din partid. Fotografia a fost distribuită de o televiziune apropiată de Ilie Bolojan.

Sâmbătă, la Consiliul European de la Bruxelles, Nicușor Dan a dat semne vizibile de oboseală fizică și psihică, scrie Gândul.

Cine sunt liberalii vizați de excludere din PNL

Congresul extraordinar al PNL a decis duminică, în unanimitate, să solicite demisia din partid a cinci membri. Aceștia sunt Rareș Bogdan, Lucian Bode, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Adrian Veștea.

Potrivit hotărârii adoptate, cei vizați au termen până luni, ora 12:00, să își depună demisiile. În caz contrar, vor fi declanșate procedurile de excludere din partid.

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