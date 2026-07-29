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Rareș Bogdan afirmă că Eugen Tomac era „cea mai bună soluție” pentru funcția de premier

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a afirmat miercuri faptul că Eugen Tomac, prima nominalizare făcută de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier după demiterea Guvernului Bolojan, era „cea mai bună soluție”.
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Diana Nunuț
29 iul. 2026, 16:39, Politic
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Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a afirmat miercuri, invitat la emisiunea „Ai Aflat” de la Gândul, că Eugen Tomac ar fi reprezentat „cea mai bună soluție” pentru conducerea Guvernului, susținând că acesta a acceptat succesiv toate condițiile impuse pentru formarea unui executiv tehnocrat, dar în final nu a primit susținerea necesară.

Rareș Bogdan a afirmat că Tomac pregătise un executiv format din „specialiști, tehnocrați”.

„Eugen Tomac venea cu un guvern de specialiști, tehnocrați, oameni pe care i-am și spus-o personal, nu credeam că îi poate convinge cineva să vină și să-și asume. Arăta bine guvernul. Cel puțin ca școlarizare arăta incredibil”, a spus europarlamentarul PNL la emisiunea „Ai Aflat”.

El a adăugat faptul că executivul propus ar fi fost inițial acceptat cu condiția ca toți miniștrii să fie tehnocrați.

„Acest guvern a fost un guvern agreat. A fost un guvern în care inițial Ilie Bolojan a spus doar cu condiția ca să fie toți miniștrii tehnocrați. Omul a acceptat. După care a zis și secretarii de stat. A acceptat și asta. După care a venit a șasea zi sau a cincea și a spus: știți ceva, sunt trei suspiciuni rezonabile cu privire la trei miniștri. I-aș vrea schimbați. A acceptat omul și schimbarea celor trei”, a explicat europarlamentarul PNL. 

Tomac a acceptat mai multe solicitări

Rareș Bogdan a continuat spunând că solicitările au mers mai departe și au vizat și structura administrativă din teritoriu, Tomac acceptând și aceste lucruri.

„După care a zis: nu, domnule, vreau și eșalonul 1, 2 și 3, adică prefecții și subsecretarii de stat, să fie tot tehnocrați. A acceptat și asta Tomac. După care a spus: Oricum orice vrei, nu te votăm. Nu merge așa în politică”, a declarat acesta.

În opinia sa, efectele blocajului politic se resimt deja în economie și în plan strategic.

„În momentul ăsta România suferă. Suferă pe de-o parte investițional, suferă pe de-o parte geostrategic, suferă pe de-altă parte securitar și suferă fiecare om căruia îi cresc cheltuielile, îi cresc costurile la rate”, a conchis Rareș Bogdan.

România, în criză politică de aproape trei luni

România se află de aproape trei luni în criză politică, după ce PSD a retras sprijinul pentru Guvernul condus de Ilie Bolojan și a depus, alături de AUR, o moțiune de cenzură.

Guvernul Bolojan a fost demis pe 5 mai, după ce moțiunea a fost adoptată în Parlament cu 281 de voturi „pentru”.

După căderea Guvernului, președintele Nicușor Dan a început consultări pentru formarea unei noi majorități. Prima propunere de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să strângă sprijinul necesar.

Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, însă Guvernul propus de acesta a picat în Parlament, după ce a obținut doar 189 de voturi.

Momentan, președintele Nicușor Dan nu a făcut o nouă nominalizare.

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