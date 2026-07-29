Victor Ponta ar fi ajuns un jucător foarte bun de golf. Rareș Bogdan: „Ne-ar bate și pe mine, și pe Iohannis”

Rareș Bogdan a susținut și că Victor Ponta a evoluat foarte mult în ultimii ani și că fostul premier i-ar putea învinge în prezent atât pe el, cât și pe fostul președinte Klaus Iohannis.

„Noi l-am bătut amândoi în 2014. L-am bătut pe Victor Ponta. Astăzi, la golf, Victor ne-ar bate. A evoluat mult”, a declarat Rareș Bogdan.

Afirmația a fost făcută într-o discuție în care moderatorul a propus, în glumă, organizarea unei partide între Rareș Bogdan, Klaus Iohannis și Victor Ponta. Liberalul a adăugat că și Cătălin Predoiu practică acest sport.

Referirea la anul 2014 a fost una politică: Klaus Iohannis l-a învins atunci pe Victor Ponta în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, obținând aproximativ 54,4% din voturi.

Rareș Bogdan: Victor Ponta ar avea un handicap sub 10

Rareș Bogdan a spus că nu a jucat până acum împotriva lui Victor Ponta, dar că intenționează să o facă și să filmeze partida. Potrivit europarlamentarului, fostul premier ar fi ajuns la un handicap de golf mai mic de 10, în timp ce el are un handicap de aproximativ 18.

„N-am jucat cu el, dar o să joc. Vă promit că vă fac o filmare când joc. Eu am handicap 18, cred că el a coborât sub 10”, a afirmat Rareș Bogdan.

Estimarea liberalului este apropiată de datele prezentate în 2025, când Victor Ponta a participat, ca jucător amator, la Romanian Open Championship și era prezentat cu un indice de handicap de 7,6.

Rareș Bogdan a explicat că a primit inclusiv aprecieri despre evoluția fostului premier de la antrenori români de golf care lucrează la terenuri din Turcia, în special în zonele Belek, Antalya și Istanbul.

„Ei îmi mai spun: «Domnule, ce a evoluat fostul vostru premier, Victor Ponta»”, a relatat europarlamentarul.

Cât spune Rareș Bogdan că ar costa să te apuci de golf

Întrebat cât ar trebui să plătească o persoană care vrea să înceapă să joace golf, Rareș Bogdan a estimat că un echipament complet și primele ore de pregătire ar costa aproximativ 500 de euro.

În această sumă ar intra, potrivit liberalului, hainele, crosele, sacul de golf și o ședință cu un antrenor. Ulterior, jucătorul trebuie să achite accesul pe teren, tarifele fiind, în opinia sa, comparabile cu cele practicate pentru tenis.

„Să știți că nu este mai scump ca tenisul”, a spus Rareș Bogdan, respingând ideea că golful ar fi exclusiv un sport al oamenilor bogați.

Europarlamentarul a povestit că primul său set de golf a fost cumpărat la mâna a doua cu 100 de mărci germane de la Paul Tomiță, unul dintre pionierii acestui sport în România.

Paul Tomiță a fost profesor de golf pentru membri ai Casei Regale, inclusiv pentru Regele Mihai, iar după 1990 a amenajat un teren la Pianu de Jos, în județul Alba. Clubul care îi poartă numele a fost înființat în 1995.

„Mi-aș dori să joc golf cu președintele Trump”

Rareș Bogdan a relatat că, în timpul unei discuții cu o persoană apropiată de Donald Trump, a fost întrebat ce dorință ar putea să îi fie îndeplinită. Liberalul a răspuns că ar vrea să joace golf cu liderul american.

„Am avut un dialog cu cineva foarte apropiat din grupul Trump și mi-a zis: «Ce pot să fac pentru dumneavoastră astăzi?». Mi-aș dori să joc golf cu președintele Trump la un moment dat”, a povestit Rareș Bogdan.

Potrivit acestuia, interlocutorul său ar fi râs și l-ar fi întrebat dacă știe într-adevăr să joace.

„A râs și a zis: «Dar știți să jucați golf?». Joc!”, a continuat europarlamentarul.

Rareș Bogdan a mai declarat că a jucat deja pe terenul de golf de la Mar-a-Lago, reședința lui Donald Trump din Florida, însă nu împreună cu acesta. El a spus că a mers acolo alături de Eugen Tomac, cu ocazia unei reuniuni a Partidului Republican.

Liberalul mai vorbise public despre participarea sa la un eveniment desfășurat la Mar-a-Lago și despre întâlnirea cu Eugen Tomac.

Rareș Bogdan este europarlamentar PNL și membru al grupului Partidului Popular European. În Parlamentul European face parte, între altele, din Delegația pentru relațiile cu Statele Unite și este vicepreședinte al Comisiei pentru afaceri externe.