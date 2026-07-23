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Bolojan: Guvernul va susține în Parlament publicarea obligatorie a declarațiilor de avere pe site

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că Guvernul va susține în Parlament amendamente prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-urile instituțiilor publice. El a afirmat că aceasta era forma inițială a proiectului elaborat de Executiv.
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Laura Buciu
23 iul. 2026, 18:39, Politic
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Ilie Bolojan a explicat că proiectul privind modificarea legislației referitoare la declarațiile de avere trebuia adoptat încă din primul trimestru al anului, însă termenul nu a fost respectat.

„Acest proiect trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an, conform angajamentelor noastre. Nu s-a întâmplat asta”, a spus premierul demis.

El a precizat că, la preluarea mandatului de ministru interimar al Justiției de către Cătălin Predoiu, proiectul existent nu era armonizat cu poziția Agenției Naționale de Integritate (ANI), motiv pentru care i-a cerut ministrului să finalizeze consultările cu instituția.

„L-am rugat pe domnul ministru Predoiu ca primul lucru pe care să-l facă să fie să se pună de acord cu Agenția Națională de Integritate, ceea ce a și făcut”, a afirmat Bolojan.

Premierul a spus că forma inițială a proiectului prevedea obligativitatea publicării declarațiilor de avere, nu doar depunerea lor la ANI. Înainte de depunerea în Parlament, proiectul a fost transmis partidelor politice pentru consultări și propuneri de modificare.

Potrivit lui Bolojan, în urma discuțiilor cu reprezentanții formațiunilor politice au fost operate mai multe modificări, inclusiv eliminarea obligației de publicare a declarațiilor de avere pe site-urile instituțiilor, schimbare care a generat controverse.

„O modificare care, așa cum știți, a născut discuții este cea legată de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției a declarației de avere”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a anunțat că Executivul va susține, în dezbaterile parlamentare, revenirea la forma inițială a proiectului.

„Guvernul va susține în Parlament, în comisiile de specialitate în care se va discuta acest proiect, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției”, a afirmat premierul.

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