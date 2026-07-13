Ilie Bolojan, alergat pe stradă cu o cușcă de șobolani de către activistul Marian Ceaușescu: „Când ne va merge bine?”

Momentul a fost filmat și publicat de Marian Ceaușescu pe Facebook. Ilie Bolojan nu a răspuns întrebărilor și și-a continuat drumul, însoțit de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, care a zâmbit în timp ce asculta discursul activistului.

„Bună seara! Uitați aici, am adus o cușcă pentru toți șobolanii din toate partidele politice. Ce spuneți? O luați ca să-i prindeți pe toți? Dar din toate partidele politice”, i-a spus Marian Ceaușescu.

„Când ne va merge bine?”

În timp ce Ilie Bolojan continua să meargă fără să intre în dialog, activistul l-a întrebat dacă scandalurile politice nu îi afectează pe români.

„A doua întrebare: când ne va merge bine? Scandalurile politice nu credeți că ne afectează și pe noi, domnule Bolojan?”, a continuat Marian Ceaușescu.

Activistul a observat apoi că premierul avea o carte asupra sa și a continuat seria ironiilor.

„Ați luat o carte. Scrie acolo cum să guvernăm o țară plină de hoți și de incompetenți? Nu-i așa? Ați găsit această carte? Dar această cușcă frumoasă pentru toți șobolanii din partidele politice din România? Vrem și noi să o ducem bine, cum voi, politicienii. Ia vedeți cum faceți”, a mai spus el.

Ilie Bolojan nu a oferit niciun răspuns în imaginile publicate de activist.

Bolojan: „Șobolani în cămara statului care rod proviziile”

Alegerea cuștii nu a fost întâmplătoare. În 17 aprilie 2026, Ilie Bolojan declara, la Radio România Actualități, că a găsit „șobolani în cămara statului care rod proviziile”, metaforă folosită pentru a descrie risipa, corupția și rețelele care consumă resursele publice.

Bolojan compara statul cu o cămară în care gospodarul descoperă rozătoare care îi distrug alimentele. El afirma că a „aprins becurile” pentru a face vizibile problemele și că acest lucru i-ar fi deranjat pe cei care beneficiau de sistem.

Declarația a provocat reacții puternice în spațiul public, iar Bolojan a fost întrebat ulterior dacă regretă introducerea termenului în discursul politic.

Ilie Bolojan a refuzat să indice cine sunt „șobolanii”

Într-un interviu acordat Europa FM, pe 24 aprilie, Bolojan a spus că nu regretă metafora, deoarece era un exemplu simplu și ușor de înțeles. El a explicat că se referea la oamenii aflați în funcții publice care tolerează furturile, fac parte din rețele sau permit funcționarea unor sisteme ineficiente.

Premierul a evitat însă să numească persoane concrete și a precizat că nu dorește să califice niciun om drept „șobolan”.

„Fiecare om are demnitatea lui”, spunea Bolojan, insistând că termenul descria metaforic devalizarea bugetului public, nu o anumită persoană.