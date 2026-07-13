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Bolojan, despre opoziția din PNL: Nu au o dispută cu mine, au o dispută cu miile de membri PNL din țara asta

Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat, după ce Tribunalul București a anulat ultimul congres al formațiunii, precizând că decizia va fi respectată, însă nicio instanța nu poate determina dorința partidului.
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Radu Mocanu
13 iul. 2026, 22:58, Politic
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a reacționat după decizia Tribunalului București de a suspenda hotărârile prin care a fost aprobat noul statut al partidului în cadrul ultimului Congres, afirmând că liberalii vor funcționa, deocamdată, în baza vechilor reguli cu echipa precedentă de conducere. 

Mesajul către puciști

Ilie Bolojan i-a criticat pe cei care au contestat în instanță hotărârile Congresului, afirmând în același timp că o instanța nu poate decide direcția asumată de Partidul Național Liberal. 

O sentință sau alta, acest lucru nu poate să schimbe voința partidului, nu poate să schimbe direcția pe care el și-a asumat-o și pe vechea structură. Cei care au generat aceste aspecte în justiție, cei care au depus contestațiile, nu au o dispută cu mine în calitate de președinte, ci disputa pe care o  au este cu membrii de partid, care au fost la congres, care au votat un statut, și cu miile de membri PNL din țara asta, care ne-au dat un semnal că acest partid, dacă vrea să-și recâștige credibilitatea”, a declarat Ilie Bolojan, luni, la B1 TV. 

În același context, președintele PNL a reiterat poziția potrivit căreia partidul nu mai poate participa la o coaliție de guvernare în care reformele sunt blocate și în care partenerii nu își respectă angajamentele asumate. 

„Nu mai putem fi într-o coaliție unde nu putem să livrăm în guvernare, pentru că asta te compromite, nu mai putem să fim într-o coaliție în care nu ne comportăm în așa fel încât cetățenii să ne respecte, pentru că primul lucru înseamnă să ne respectăm noi, cei care suntem în coaliție între noi, sperând că în felul acesta am putea să pretindem respectul cetățenilor sau să le recâștigăm”, mai spune Ilie Bolojan. 

Decizia Tribunalului București

Tribunalul București a suspendat miercuri noul statut de conducere  al Partidului Național Liberal și toate deciziile luate în cadrul Congresului din luna iunie. În cadrul reuniunii, liberalii adoptaseră  o nouă echipă de conducere, un nou statut și au decis din nou să nu mai formeze un guvern alături de PSD, dar și revocarea mai multor lideri de filiale. 

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