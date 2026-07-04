Germania: Mii de oameni protestează în estul țării pentru a împiedica congresul AfD

Mii de oameni protestează sâmbătă în estul Germaniei față de congresul AfD, potrivit AFP.

Aproximativ 20.000 de oameni s-au adunat în Erfurt și au blocat mai multe drumuri principale și au perturbat transportul public.

Protestatarii vor anularea congresului

Protestatarii încearcă să forțeze anularea congresului anual al partidului de extremă dreapta AfD, potrivit sursei citate.

Oamenii au călătorit în oraș în convoaie uriașe de autobuze, potrivit poliției, pentru a protesta împotriva Alternativei pentru Germania (AfD). Partidul a preluat conducerea în sondajele naționale.

Alianța de contraproteste, supranumită „Rezistență”, a blocat accesul în oraș. Unii manifestanți au coborât pe un pod de pe autostradă, în timp ce mai multe grupuri s-au adunat pe străzile și piețele principale din centrul orașului.

Congresul a început la timp

Cu toate acestea, majoritatea delegaților AfD au reușit să ajungă la centrul de convenții. Acolo urma să aibă loc congresul partidului, a declarat poliția. Congresul a început la timp, conform sursei.

Primele ore ale demonstrațiilor au fost pașnice. Au fost raportate doar incidente minore, mii de polițiști fiind desfășurați pentru a proteja congresul.

„Exprimarea opiniilor este legitimă… violența și vandalismul nu sunt”, a insistat primarul orașului Erfurt, Andreas Horn, într-un mesaj transmis vineri.

De ce protestează oamenii

Pentru criticii AfD, lupta împotriva acestui partid este o datorie, având în vedere greutatea trecutului nazist și ceea ce ei consideră a fi eforturi de a pune capăt politicii Germaniei de comemorare și căință. Unii consideră organizarea congresului AfD la Erfurt, cu ocazia centenarului unui congres nazist notoriu din apropierea Weimarului, o provocare deliberată. Partidul neagă acest lucru, invocând o coincidență temporală.

Tino Chrupalla, unul dintre cei aflaţi la conducerea partidului AfD, i-a atacat pe protestatari, susținând că au fost „aduși aici din toată țara de către partidele de guvernământ, cu camioane”. .

„Protestează împotriva procesului decizional democratic. Cred că sunt singurii care dețin democrația”, a declarat acesta.

Popularitatea extremei drepte, în creștere

În Germania, criza migrației din 2015, atacurile islamiste, crimele comise de străini și o criză profundă a modelului economic german au alimentat popularitatea extremei drepte. Popularitatea sa a crescut în special în estul țării.

AfD ar putea chiar spera să preia controlul asupra unuia sau a două landuri estice în septembrie, în timpul alegerilor regionale. Acest lucru ar fi fără precedent, potrivit sursei citate.