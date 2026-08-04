Partidul care conduce în sondajele din Germania ar putea fi interzis. Peste o mie de juriști cer declanșarea procedurii împotriva AfD

Cel puțin 1.051 de avocați, judecători, procurori, juriști din administrație și economie, precum și stagiari în domeniul juridic au semnat o scrisoare deschisă adresată Guvernului federal și deputaților din Bundestag, potrivit Asociației Republicane a Avocaților (RAV), informează Der Spiegel.

Semnatarii cer autorităților să înceapă „fără întârziere” demersurile pentru depunerea unei cereri la Curtea Constituțională Federală, astfel încât aceasta să constate caracterul neconstituțional al AfD și să poată dispune interzicerea partidului.

Scrisoarea, publicată inițial la jumătatea lunii iulie cu peste 500 de semnături, face trimitere la un studiu juridic al Societății pentru Drepturi Civile. Autorii analizei au ajuns la concluzia că politica AfD încalcă principiul demnității umane și principiul democrației prevăzute de Legea Fundamentală a Germaniei.

Juriștii avertizează că lipsa unei intervenții ar putea provoca „un prejudiciu grav pentru democrație” și ar putea pune în pericol numeroase persoane, în cazul în care AfD ar reuși să își transforme programul politic în măsuri concrete.

Angela Furmaniak, președinta RAV și una dintre inițiatoarele scrisorii, a declarat că Legea Fundamentală oferă „un instrument care trebuie, în sfârșit, utilizat”.

„Politicienii nu mai trebuie să se ascundă în spatele unor argumente false”, ci trebuie „să acționeze înainte de a fi prea târziu”, a afirmat Furmaniak.

Un mecanism creat pentru apărarea democrației germane

Posibilitatea interzicerii unui partid are legătură cu modul în care Germania și-a construit sistemul politic după prăbușirea regimului nazist.

Legea Fundamentală a Republicii Federale Germania a fost adoptată în 1949, iar autorii săi au urmărit să împiedice repetarea situației din Republica de la Weimar, când forțele antidemocratice au folosit instituțiile și alegerile pentru a ajunge la putere și pentru a desființa ulterior democrația.

Potrivit articolului 21 din Legea Fundamentală, un partid care urmărește să afecteze sau să elimine ordinea democratică poate fi declarat neconstituțional și interzis de Curtea Constituțională Federală.

O astfel de cerere poate fi depusă numai de Guvernul federal, Bundestag sau Bundesrat. Interzicerea nu poate fi decisă direct de Executiv sau de Parlament, ci exclusiv de Curtea Constituțională Federală.

Oficiul Federal pentru Protecția Constituției monitorizează AfD ca formațiune suspectată de extremism de dreapta, iar unele organizații regionale ale partidului sunt clasificate drept extremiste de dreapta confirmate.

AfD conduce detașat în două landuri

Demersul are loc cu puțin timp înaintea unor alegeri regionale în care AfD pornește ca principal favorit.

În Saxonia-Anhalt, unde alegerile sunt programate pentru 6 septembrie, partidul este creditat cu aproximativ 41% din voturi, față de 24% pentru Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz.

AfD este favorită și în Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Potrivit unui sondaj Infratest dimap, partidul este creditat cu 36%, iar SPD cu 29%. Scrutinul va avea loc pe 20 septembrie.

La nivel național, Alternativa pentru Germania (AfD) este creditată cu aproximativ 27% din voturi, în timp ce alianța conservatoare CDU/CSU se află la aproximativ 21-22%, potrivit celor mai recente sondaje.