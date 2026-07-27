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Guvernul german anunță măsuri împotriva extremismului după atentatul de la parada Pride

Autoritățile germane analizează înăsprirea legislației privind combaterea extremismului și revizuirea regulilor aplicabile infractorilor minori, după atacul de la parada Pride din Berlin, soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor 29.
Guvernul german anunță măsuri împotriva extremismului după atentatul de la parada Pride
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
27 iul. 2026, 16:42, Știri externe
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Cazul a alimentat disputa politică privind securitatea și migrația, într-un moment în care formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) conduce în sondajele de opinie înaintea alegerilor din mai multe landuri.

Apeluri pentru modificarea legislației

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că autoritățile vor acționa „cu prudență, dar și cu hotărâre” pentru a elimina vulnerabilitățile din sistemul de securitate, după atacul comis sâmbătă la una dintre cele mai mari parade Pride din Europa, relatează publicația The Guardian.

Potrivit autorităților, atacatorul, un cetățean german în vârstă de 21 de ani, cu origini libaneze, a intrat cu o dubă în mulțime, după care a atacat mai multe persoane cu un cuțit. O femeie de 65 de ani, de cetățenie poloneză, și-a pierdut viața, iar alte 29 de persoane au fost rănite.

Suspectul a fost împușcat mortal de poliție duminică, după ce ar fi încercat să îi atace pe agenți în timpul operațiunii de capturare.

Suspectul era cunoscut autorităților

Ancheta a arătat că autorul atacului era cunoscut de poliție și de serviciile de securitate ca simpatizant al grupării Stat Islamic.

Potrivit autorităților germane, acesta fusese arestat anterior pentru fapte de violență, șantaj și tâlhărie și încercase anul trecut să ajungă în Siria pentru a se alătura organizației teroriste.

După ce a fost reținut în Liban și repatriat în Germania, tânărul a fost condamnat în luna mai pentru pregătirea unui act grav de violență împotriva statului. Instanța a dispus însă o pedeapsă cu suspendare, acesta rămânând în libertate, sub monitorizarea autorităților.

În urma atacului, senatorul pentru Justiție al landului Berlin, Felor Badenberg, a cerut revizuirea legislației privind răspunderea penală a minorilor și tinerilor, apreciind că, în astfel de cazuri, sancțiunile trebuie să fie mai severe.

Atacul intensifică disputa politică

Incidentul a generat reacții dure din partea formațiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a acuzat guvernul că nu a combătut eficient extremismul islamist și că politica din ultimii ani în domeniul migrației a favorizat astfel de atacuri.

Analiști citați de presa germană apreciază că atentatul ar putea influența campania electorală înaintea alegerilor regionale programate în luna septembrie în Berlin și în alte două landuri din estul țării, unde AfD este creditată cu cele mai mari procente în sondajele de opinie.

Potrivit unor cercetări realizate de specialiști în științe politice, atacurile teroriste au avut în trecut un impact favorabil asupra rezultatelor electorale ale formațiunii.

Comunitatea LGBTQ+ cere măsuri sporite de protecție

Între timp, mii de persoane au participat luni la o ceremonie de comemorare organizată la Poarta Brandenburg, în memoria victimelor atacului.

Organizația germană LSVD+, care reprezintă comunitatea LGBTQ+, a atras atenția că agresiunile motivate de ură împotriva persoanelor LGBTQ+ au crescut puternic în ultimii ani și a susținut că avertismentele privind riscurile la adresa marșurilor Pride nu au fost tratate cu suficientă seriozitate.

Mai multe parade dedicate comunității LGBTQ+ sunt programate în această vară în orașe precum Hamburg, Nürnberg și Dortmund, iar autoritățile analizează măsuri suplimentare de securitate.

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