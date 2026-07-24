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Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la un depozit din apropierea orașului Sankt Petersburg

Un atac cu drone a vizat regiunea Sankt Petersburg din Rusia, a anunțat vineri guvernatorul orașului, Alexander Beglov, unde atacul ucrainean a provocat un incendiu major într-un depozit, potrivit presei locale.
Un atac ucrainean cu drone a provocat un incendiu la un depozit din apropierea orașului Sankt Petersburg
Sursa foto: captură video. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
24 iul. 2026, 07:45, Știri externe
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„Sankt Petersburgul a fost atacat de vehicule aeriene fără pilot folosite în scopuri militare”, a declarat guvernatorul Alexander Beglov într-un mesaj postat pe rețelele de socializare. „Atacul a vizat instalații de infrastructură civilă”, a specificat el, adăugând că sunt luate măsuri „pentru a face față consecințelor”, fără a oferi detalii suplimentare, potrivit Le Figaro.

Conform imaginilor care circulă pe rețelele de socializare și în presa locală, vizate au fost depozitele aparținând gigantului rus de retail online Wildberries.

Compania, foarte populară în Rusia, fusese deja vizată de două ori în ultimele zile. Unul dintre atacuri, în apropiere de Moscova, a ucis opt muncitori din tura de noapte și a provocat incendii care au distrus practic instalațiile. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut că firma depozita și transporta componente sancționate pentru fabricarea de echipamente militare.

Într-o declarație postată pe rețelele de socializare, Wildberries a indicat că două dintre depozitele sale din oraș și-au suspendat temporar operațiunile, fără a specifica motivul.

Atacul, parte a unei campanii de represalii ucrainene

Ucraina atacă din ce în ce mai mult orașele rusești aflate departe de graniță, ca represalii pentru atacurile aeriene zilnice ale Moscovei, în cadrul ofensivei sale lansate în februarie 2022. Această campanie, pe care Kievul o numește „sancțiuni pe termen lung”, a vizat în principal infrastructura petrolieră rusească și a declanșat o criză generală a combustibilului într-una dintre cele mai mari țări producătoare de petrol din lume. Din iunie, aproape 90% din regiunile rusești s-au confruntat cu raționalizarea sau penuria de combustibil, potrivit unui bilanț AFP bazat pe declarații ale autorităților locale și ale agențiilor media.

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