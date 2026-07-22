Scene rare și șocante. Un leopard a intrat într-un magazin și a atacat violent personalul

Imaginile sunt rare, chiar și pentru o țară precum India, și deosebit de impresionante, arată Le Figaro. Într-un mic magazin de băuturi alcoolice din orașul Todaraisingh, situat în apropierea pădurii Tonk, un leopard s-a îndepărtat de habitatul său natural și a ajuns în fața magazinului.

Animalul a sărit apoi în interiorul localului și a atacat mai mulți angajați.

#WATCH : A leopard entered a liquor shop in Rajasthan’s Tonk district after attacking three people. The salesman managed to lock the animal inside the shop, allowing Forest Department officials to safely rescue it after a five-hour operation.#Rajasthan #Tonk #Leopard #Wildlife… pic.twitter.com/jdcWumQISd — upuknews (@upuknews1) July 20, 2026

Atacul felinei a fost extrem de violent. După ce a sărit asupra unei persoane aflate în exterior, leopardul l-a atacat și pe vânzătorul din magazin, mușcându-l de gât.

În mijlocul panicii, unul dintre angajați a reușit să scape, în ciuda rănilor suferite. Angajatul a reușit închidă leopardul în interiorul magazinului.

O echipă de la Grădina Zoologică din Jaipur a intervenit ulterior pentru a tranchiliza animalul și a-l elibera în sălbăticie. Persoanele atacate au fost transportate de urgență la spital.