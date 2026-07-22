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Scene rare și șocante. Un leopard a intrat într-un magazin și a atacat violent personalul

Un leopard a intrat într-un magazin de băuturi alcoolice și a atacat violent mai mulți angajați. Animalul a fost capturat după intervenția unei echipe specializate, iar răniții au fost transportați la spital.
Scene rare și șocante. Un leopard a intrat într-un magazin și a atacat violent personalul
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
22 iul. 2026, 18:51, Știri externe
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Imaginile sunt rare, chiar și pentru o țară precum India, și deosebit de impresionante, arată Le Figaro. Într-un mic magazin de băuturi alcoolice din orașul Todaraisingh, situat în apropierea pădurii Tonk, un leopard s-a îndepărtat de habitatul său natural și a ajuns în fața magazinului.

Animalul a sărit apoi în interiorul localului și a atacat mai mulți angajați.

Atacul felinei a fost extrem de violent. După ce a sărit asupra unei persoane aflate în exterior, leopardul l-a atacat și pe vânzătorul din magazin, mușcându-l de gât.

În mijlocul panicii, unul dintre angajați a reușit să scape, în ciuda rănilor suferite. Angajatul a reușit închidă leopardul în interiorul magazinului.

O echipă de la Grădina Zoologică din Jaipur a intervenit ulterior pentru a tranchiliza animalul și a-l elibera în sălbăticie. Persoanele atacate au fost transportate de urgență la spital.

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