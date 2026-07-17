Ucraina spune că a lovit 159 de nave ale „flotei din umbră” a Rusiei în mai puțin de două săptămâni

Forțele de sisteme fără pilot ale Ucrainei susțin că au lovit 159 de nave din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei în doar 12 zile, în cadrul unei operațiuni despre logistica maritimă pe care Moscova o folosește pentru transportul petrolului și al altor mărfuri, scrie Kyiv Post.

Potrivit comandantului USF, Robert „Madyar” Brovdi, campania, numită Operațiunea „Molochka”, a vizat nave folosite pentru transportul de petrol, combustibil și mărfuri, care ar contribui la ocolirea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.

Într-o postare pe Telegram, Brovdi a anunțat că pe 17 iulie au fost lovite încă 12 nave în Marea Neagră, dintre care nouă cargouri, un petrolier, un transportator de gaze și un remorcher.

În total, între 6 și 17 iulie, forțele ucrainene afirmă că au atacat 159 de nave, dintre care 117 în Marea Azov și 42 în Marea Neagră.

Comandantul a declarat că obiectivul acestei operațiuni este blocarea logisticii maritime rusești, dar fără a provoca dezastre ecologice.

„Scopul este paralizarea ireversibilă a logisticii petrolului, combustibilului și mărfurilor, utilizată pentru a ocoli sancțiunile. Vrem ca fiecare navă autopropulsată să devină o barjă în derivă – oarbă și surdă. Obiectivul este să nu poluăm marea cu scurgeri de petrol, așa că nu le scufundăm”, a transmis acesta.

Robert Brovdi a mai spus că aceste dovezi privind atacurile vor fi făcute publice ulterior.

El a explicat că operațiunea se concentrează asupra petrolierelor de dimensiuni mici și medii care transportă petrol din porturile rusești prin Canalul Volga-Don și Marea Azov către petroliere mari aflate în Marea Neagră.

Potrivit acestuia, navele sunt foarte importante pentru funcționarea „flotei din umbră”, fiindcă petrolierele mari nu pot intra în porturile cu ape puțin adânci.

El a mai declarat că avarierea acestor nave afectează și aprovizionarea Crimeei cu combustibil.

„Arderea acestor petroliere (rusești) cu viermi – și a remorcherelor care le tractează cu încăpățânare după ce sunt avariate – limitează, de asemenea, livrările de benzină rară către Crimeea prin apele înguste și puțin adânci ale Mării Azov”, a scris acesta.

Kievul a afirmat în repetate rânduri că flota din umbră reprezintă o țintă militară legitimă, fiindcă generează venituri care finanțează războiul Rusiei.

Într-o scrisoare adresată Organizației Maritime Internaționale (OMI), viceprim-ministrul Oleksii Kuleba a respins acuzațiile Moscovei privind presupuse atacuri teroriste asupra navelor comerciale.

El a acuzat Rusia că a lovit 59 de nave comerciale de la începutul invaziei la scară largă, încălcând dreptul internațional.

La începutul acestei săptămâni, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a condamnat atacurile ucrainene asupra navelor rusești.

„Ceea ce face regimul ucrainean nici măcar nu este piraterie. Pirații fură cel puțin pentru ei înșiși. Aici, nici nu iau nimic pentru ei înșiși, nici nu lasă pe alții să-l aibă – pur și simplu vor să provoace daune și să răspândească frică. Este terorism pur”, a declarat acesta.

Brovdi a răspuns scurt pe Telegram: „Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri. Al tău, sângeros.”