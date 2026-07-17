Londra: Un bărbat a fost inculpat pentru sprijinirea serviciilor secrete iraniene

Poliția britanică a anunțat vineri că a pus sub acuzare un bărbat în vârstă de 39 de ani, suspectat că a asistat un serviciu de informații străin, precizând că ancheta are legătură cu Iranul, transmite Reuters.

Potrivit autorităților, inculpatul este acuzat de implicarea în activități desfășurate între august 2024 și februarie 2025, care ar fi putut sprijini un serviciu de informații extern. El urmează să compară în fața instanței din Westminster.

Poliția Metropolitană din Londra a precizat că investigația este legată de Iran, însă nu a oferit deocamdată detalii privind natura exactă a activităților sau identitatea serviciului de informații implicat.