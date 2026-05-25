Bondi Beach: Serviciile secrete au plătit pentru combaterea terorismului, dar atacul a fost „o surpriză”

Mike Burgess, directorul general al Organizației Australiene de Informații de Securitate (ASIO), principala agenție de spionaj intern a țării, a depus mărturie în cadrul unei anchete guvernamentale privind răspândirea antisemitismului în Australia, înainte de atacul de pe Plaja Bondi, din 14 decembrie, potrivit Associated Press.

În noiembrie 2022, ASIO a redus nivelul național de amenințare teroristă al Australiei de la „probabil” la „posibil”, reprezentând al doilea nivel ca siguranță pe o scară de cinci trepte. Atunci, gruparea Statul Islamic din Orientul Mijlociu a fost învinsă și nu mai recruta combatanți.

ASIO și-a reorientat apoi eforturile spre investigațiile privind interferențele străine și spionajul, dar a alocat în continuare resurse suficiente „misiunii de combatere a terorismului” a organizației, a declarat Burgess.

„Pentru că terorismul poate duce la pierderea de vieți omenești sau la vătămarea persoanelor, acesta a rămas întotdeauna o prioritate pentru noi. Pur și simplu, numărul de cazuri pe care le investigam a scăzut, deoarece contextul s-a schimbat, iar volumul sarcinilor de care ne ocupam s-a redus”, a precizat șeful ASIO.

„În același timp, de fiecare dată când ridicam o piatră, găseam spionaj sau interferențe străine care trebuiau cercetate și investigate, așa că resursele au fost mutate acolo”, a adăugat Burgess.

Probleme mai vechi cu terorismul

După atacul din 2023 asupra Israelului, condus de Hamas, Burgess a precizat că a emis o declarație publică, în care avertiza că limbajul inflamator ar putea duce la violență. Actul este unul fără precedent în istoria serviciilor secrete australiene, însă era unul necesar.

„Înainte ca guvernul israelian să răspundă la acel atac îngrozitor, am observat apariția unor emoții puternice în această țară, unde unii oameni sărbătoreau atacul terorist al Hamas”, a spus Burgess.

Șeful principalului serviciu secret din Australia a precizat că a observat comportamente amenințătoare, dar și de intimidare împotriva evreilor australieni, până la sfârșitul anului 2023.

Potrivit lui Burgess, comportamentele s-au intensificat în octombrie 2024, vizând afacerile și lăcașurile de cult evreiești.

ASIO a ridicat din nou nivelul de amenințare teroristă al Australiei la „probabil” în august 2024. Resursele ASIO au devenit insuficiente pe măsură ce cazurile de antisemitism au crescut, a spus Burgess.

„Știam că suntem ocupați și că avem multe pe cap, dar… în niciun moment nu am avut probleme grave despre care să știm că le lăsăm netratate”, a spus Burgess.

Atacul de pe plaja Bondi, cel mai amplu din ultimii ani

În ceea ce privește atacul armat de pe Plaja Bondi, a fost cel mai amplu în Australia, încă din 1996.

Procurorii susțin că cei doi atacatori, tatăl și fiul Sajid și Naveed Akram, au fost inspirați de Statul Islamic și au adus la Bondi steaguri ale grupării confecționate manual.

Richard Lancaster, care conduce o echipă de avocați în calitate de consilier juridic principal al Comisiei Regale, a declarat că doar patru polițiști se aflau la fața locului în momentul în care, cei doi bărbați, tată și fiu, au deschis focul asupra unei mulțimi de aproximativ 1.000 de persoane.

În primele 29 de secunde de la începerea împușcăturilor, 10 persoane au fost ucise, iar o a 11-a a fost rănită, potrivit lui Lancaster. În cinci minute, 11 polițiști au ajuns la fața locului. Trei dintre acești polițiști au fost răniți, după cum a declarat acesta.

„Atacul a fost o surpriză”

„Nu există dovezi că vreo agenție de informații sau de aplicare a legii ar fi avut cunoștințe concrete sau informații specifice care să sugereze că ar putea avea loc un atac armat asupra festivităților de Hanukkah. În acest sens, a fost un atac surpriză”, a declarat consilierul Juridic al Comisiei Regale.

În cadrul atacului, tatăl a murit fiind împușcat mortal în primele 8 minute. Fiul său a fost rănit în timpul schimbului de focuri cu poliția. Acum, acesta este acuzat de comiterea atacului terorist, 15 capete de acuzare pentru omor și 40 de capete de acuzare pentru tentativă de omor.