Prima pagină » Știri externe » Un mare oraș american ar putea fi înghițit de ocean înainte de sfârșitul secolului. Experții spun că oamenii trebuie să înceapă să plece

Unul dintre cele mai cunoscute orașe din Statele Unite, riscă să fie parțial înghițit de ape în următoarele decenii din cauza creșterii nivelului oceanului și a degradării accelerate a zonelor umede care îl protejează, arată CNN.
Sursa foto: captura video Youtube
Victor Dan Stephanovici
25 mai 2026, 12:33, Știri externe
Un nou studiu publicat în revista Nature Sustainability avertizează că regiunea de coastă a statului Louisiana a „depășit punctul fără întoarcere”, iar autoritățile ar trebui să înceapă chiar acum planificarea relocării populației pentru a evita un viitor „haotic”, scrie CNN.

Experții avertizează că New Orleans ar putea ajunge înconjurat de ocean

New Orleans este unul dintre cele mai vulnerabile orașe americane la schimbările climatice. Orașul este construit în mare parte sub nivelul mării, într-o regiune mlăștinoasă aflată între fluviul Mississippi și Golful Mexic. Cercetătorii estimează că nivelul oceanului în sudul Louisianei ar putea crește cu până la 7 metri în viitor, ceea ce ar distruge aproximativ 75% din zonele umede rămase și ar împinge linia de coastă zeci de kilometri spre interior. „New Orleans ar putea ajunge înconjurat de Golful Mexic înainte de sfârșitul acestui secol”, avertizează autorii studiului.

Uraganul Katrina a schimbat deja orașul

Experții spun că retragerea populației a început de fapt de ani buni. După devastatorul Uragan Katrina, care a ucis aproape 1.400 de oameni în 2005, New Orleans a pierdut aproximativ un sfert din populație. Fiecare mare furtună produce noi valuri de plecări, iar cercetătorii avertizează că următoarele uragane ar putea provoca distrugeri și mai grave. Un studiu recent arată că aproximativ 99% dintre locuitorii orașului sunt expuși riscului major de inundații.

SUA, orașul New Orleans, inundații, uraganul Katrina. Foto: captură video.

„Dacă știm că trebuie să plecăm, de ce să așteptăm colapsul?”

Autorii raportului spun că relocarea trebuie făcută organizat și din timp, înainte ca oamenii să își piardă complet casele, economiile și accesul la servicii. „Dacă este clar că, în cele din urmă, trebuie să plecăm, vrem să așteptăm până când oamenii nu vor mai avea resurse și va exista o criză?”, a întrebat Brianna Castro, cercetătoare la Yale School of the Environment. Unii specialiști cred că New Orleans ar putea deveni un model global pentru relocarea orașelor afectate de schimbările climatice.

Mulți localnici se tem că orașul își va pierde sufletul

Nu toți sunt însă convinși că o astfel de mutare poate salva spiritul orașului. New Orleans este faimos pentru cultura sa unică, muzică, festivaluri precum Mardi Gras și comunitățile istorice afro-americane formate de-a lungul generațiilor. Activista de mediu Beverly Wright avertizează că relocarea ar putea distruge identitatea culturală a orașului. De asemenea ar afecta disproporționat comunitățile sărace și afro-americane. „Cultura pe care o avem s-a format din experiențele și cartierele noastre. Când distrugi cartierele, pierzi lucruri importante”, a spus ea.

New Orleans, SUA. Festivalul Mardi Gras. Sursa foto: X

Experții spun că ceea ce se întâmplă acum în Louisiana ar putea deveni realitate pentru multe alte orașe de coastă din lume, inclusiv New York, Bangkok sau Shanghai. „Ce se întâmplă aici acum este ceea ce se va întâmpla și în alte locuri”, avertizează geologul Torbjörn Törnqvist.

