Papa Leon al XIV-lea cere iertare pentru rolul istoric al Vaticanului în legitimarea sclaviei

Raportul dintre trecutul colonial și era digitală

Mesajul a fost inclus în prima enciclică a pontifului american, intitulată „Magnifica Humanitas” (Umanitatea Magnifică), un document amplu dedicat protejării umanității într-o epocă dominată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale, informează Associated Press.

Liderul de la Vatican a făcut referire la comerțul transatlantic cu sclavi în contextul noilor forme de colonialism și exploatare generate de necesitatea extragerii de minerale rare pentru industria tehnologică.

Asumarea responsabilității Bisericii

„Este imposibil să nu simți o profundă tristețe atunci când contemplezi imensa suferință și umilință îndurată de atâția oameni, în contrast puternic cu demnitatea lor incomensurabilă de persoane infinit iubite de Dumnezeu. Pentru aceasta, în numele Bisericii, cer sincer iertare”, a transmis Papa Leon al XIV-lea.

„Deja în perioada modernă timpurie, Scaunul Apostolic al Romei, ca răspuns la cererile suveranilor, a intervenit de mai multe ori pentru a legitima formele de subjugare și, în anumite cazuri, inclusiv înrobirea „necredincioșilor”. Totuși, nici nu putem nega sau diminua întârzierea cu care atât societatea, cât și biserica au ajuns să denunțe flagelul sclaviei”, mai spune liderul de la Vatican.

Documentele care au stat la baza „Doctrinei Descoperirii”

Papa face referire la bulele papale „Dum Diversas” și „Romanus Pontifex” care au stat la baza „Doctrinei Descoperirii” care legitima cuceririle din Africa și Americi în epoca colonială.

Permisiunile oferite inițial de Papa Nicolae al V-lea portughezilor au fost confirmate și reînnoite ulterior de suveranii pontifi Calixt al III-lea (1456), Sixt al IV-lea (1481) și Leon al X-lea (1514).

Leon al XIV-lea a amintit că abia în anul 1888, predecesorul său, Papa Leon al XIII-lea, a fost primul care a condamnat explicit sclavia, la mult timp după ce numeroase țări o aboliseră deja.

Doctrina Descoperiri a fost repudiată abia în 2023, însă nu a revocat în mod formal documentele papale care au stat la baza acesteia.

Predecesorul său, Papa Ioan Paul al II-lea a cerut iertare în 1985, în timpul unei vizite în Camerun, pentru implicarea creștinilor în comerțul cu sclavi, iar în 1992, pe insula Gorée din Senegal, a denunțat sclavia drept „o tragedie a unei civilizații care se numea creștină”.