Un an de pontificat: Papa Leon al XIV-lea și un singur cuvânt care apare obsesiv în discursurile Suveranului Pontif

Se împlinește astăzi un an de la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea.

Douăsprezece luni în care un singur cuvânt a dominat toate discursurile, toate binecuvântările, toate întâlnirile: „pace”.

Nu ca formulă diplomatică, nu ca deziderat vag, ci ca program asumat și repetat cu o consecvență aproape obsesivă – cuvântul apare de peste 400 de ori în discursurile rostite de Episcopul Romei în primul an al pontificatului său, notează vaticannews.va.

Totul a început chiar în seara de 8 mai 2025, când noul Papă și-a descris viziunea în două cuvinte: „Neînarmați și dezarmanți.” Nu era o metaforă. Era un manifest.

O pace care nu e naivă

Leon al XIV-lea a ținut să precizeze de la bun început ce fel de pace are în minte – și, mai ales, ce fel nu.

Nu tăcerea armelor produsă de un armistițiu fragil, nu oboseala care îi face pe oameni să renunțe la voința de a rezista, nu reconcilierea de fațadă pe care geopolitica o etalează în comunicate.

În dimineața de Crăciun, distanțându-se explicit de acordurile internaționale, el a avertizat că tocmai această „mare oboseală” riscă să se infiltreze în inimi și în cuvintele goale de sens.

În locul ei, Papa a invocat imaginea unei „păci sălbatice”, inspirată din poetul Yehuda Amichai: o reconciliere care răsare brusc, precum florile sălbatice ce cresc prin crăpăturile betonului, cu o naivitate doar aparentă.

„Fie ca ea să vină”, a spus Leon, „pentru că câmpul are nevoie de ea.”

Stăpânii războiului și paradoxul banilor

Pacea Papei Leon nu ocolește responsabilitățile.

Unul dintre laitmotivele primului an de pontificat a fost denunțarea directă a celor pe care îi numește „stăpânii războiului” – cei care se prefac că nu știu că „este nevoie doar de o clipă pentru a distruge, dar adesea nici măcar o viață întreagă nu este suficientă pentru a reconstrui.”

Paradoxul financiar al conflictelor i-a oferit Papei unele dintre cele mai tăioase formulări ale anului: „Banii care ar putea fi folosiți pentru a construi noi spitale și școli sunt folosiți în schimb pentru a le distruge pe cele care există deja.”

Rostite în fața reprezentanților agențiilor de ajutor pentru Bisericile Orientale, aceste cuvinte vizau deopotrivă războaiele din Europa și din Orientul Mijlociu.

De la Vatican la Camerun

Mesajul de pace al lui Leon al XIV-lea nu a rămas între zidurile Vaticanului.

Primul an de pontificat l-a purtat geografic de la Roma la Monaco, de la sediul FAO – unde a vorbit despre foamete ca efect secundar al conflictelor – până în inima Africii, la Bamenda, în Camerun, unde a participat la o întâlnire de reconciliere în Catedrala Sfântul Iosif.

Săptămâna Mare a marcat unul dintre momentele de vârf ale acestui prim an.

În Duminica Floriilor, Papa a tranșat o chestiune teologică sensibilă: nimeni nu poate justifica războiul în numele lui Dumnezeu.

„Mâinile vă sunt pline de sânge”, a citat el, adresându-se implicit celor care invocă religia pentru a legitima violența.

Un pontificat al consecvenței

La un an de la începutul său, pontificatul lui Leon al XIV-lea se conturează ca unul al consecvenței mesajului, indiferent de audiență – jurnaliști, diplomați, credincioși sau lideri politici. Pacea nu ca slăbiciune, ci ca act de curaj.

Nu ca tăcere, ci ca refuz al idolilor puterii și ai banilor care, spune Papa, alimentează conflictele lumii contemporane.