Prima pagină » Știrile zilei » Marco Rubio susține că vizita la Vatican nu are ca scop împăcarea administrației cu Papa Leon al XIV-lea

Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, a declarat că vizita sa la vatican nu urmărește detensionarea relațiilor dintre guvernul de la Washington și Papa Leon al XIV-lea, în urma schimbului acid de replici dintre Trump și Suveranul Pontif.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 mai 2026, 07:59, Știri externe

Marco Rubio va merge în  în Italia în perioada 6-8 mai. Oficialul american urmează să se întâlnească cu prim-ministrul Giorgia Meloni, dar și cu Papa Leon al XIV-lea. Întâlnirea dintre cei doi va avea loc joi, 7 mai, la ora 11:30

Presa italiană a calificat vizita drept o încercare de detensionare a relațiilor bilaterale, însă șeful diplomației de la Washington a infirmat aceste speculații. 

„Călătoria nu este legată de altceva decât de faptul că este normal să avem un dialog, așa cum au făcut și alți secretari de stat în trecut”, spune Rubio, citat de Politico

Secretarul de stat a precizat că pe agenda întâlnirii se află discuții despre ajutorul umanitar distribuit în Cuba și provocările cu care se confruntă comunitățile creștine în Africa. 

Vizita lui Rubio la Vatican vine după un schimb acid de replici între președintele Donald Trump și Suveranul Pontif. Trump l-a atacat pe Papa susținând că este slab în materie de securitate și că se  poziționează greșit în politica externă. Trump a mai spus că prin discursul său, liderul de la Vatican pune în pericol viețile credincioșilor catolici, însă Rubio a clarificat, susținând că președintele Trump a reiterat importanța prevenirii dezvoltării armelor nucleare de către Iran. 

Papa Leon al XIV-lea a criticat deschis războiul declanșat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului și a spus că nu va intra în conflict cu administrația Trump. 

