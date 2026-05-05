Prima pagină » Știri externe » Trump îl acuză pe Papa Leon că „pune în pericol mulți catolici” prin poziția sa față de Iran

Trump îl acuză pe Papa Leon că „pune în pericol mulți catolici” prin poziția sa față de Iran

Donald Trump a lansat un nou atac verbal la adresa Papei Leon al XIV-lea, acuzându-l pe pontif că „pune în pericol mulți catolici” pentru că acesta „crede că este în regulă ca Iranul să dețină o armă nucleară”.
Trump îl acuză pe Papa Leon că „pune în pericol mulți catolici” prin poziția sa față de Iran
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
05 mai 2026, 19:01, Știri externe

Remarcile vin cu două zile înainte ca Marco Rubio, secretarul de stat american, să se întâlnească cu Papa Leon la Vatican, într-un efort de a destinde tensiunile stârnite de atacurile anterioare ale lui Trump la adresa pontifului născut în Chicago, legate de condamnarea războiului americano-israelian împotriva Iranului, potrivit The Guardian.

Într-o declarație adresată lui Hugh Hewitt, un important realizator de emisiuni radio conservatoare de la rețeaua americană Salem News, Trump a declarat că Papa „ar prefera să vorbească despre faptul că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară și nu cred că este un lucru prea bun”.

„Cred că pune în pericol mulți catolici și mulți oameni”, a adăugat președintele SUA. „Dar presupun că, dacă depinde de Papă, el consideră că este în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară.”

Papa s-a opus războiului

Papa Leon nu a spus niciodată că Iranul ar trebui să aibă arme nucleare, dar s-a opus în repetate rânduri războiului împotriva țării și escaladării ulterioare a conflictului din Liban și din Orientul Mijlociu în sens larg, cerând încetarea focului și dialog.

Brian Burch, ambasadorul SUA la Sfântul Scaun, a declarat marți că se așteaptă la o întâlnire „sinceră” între Rubio, un catolic, și Leo la Palatul Apostolic joi dimineață.

Recomandarea video

Sondaj: Criza politică va avea consecințe economice negative pe termen lung, consideră aproape 80% dintre respondenți
G4Media
Crin Antonescu: „S-a trecut de la pro-european la pro-Bolojan. Este opera unei propagande și o isterie pe alocuri”
Gandul
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe judecători
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Șeful armatei israeliene din Cisiordania spune că trupele sale ucid la un nivel nemaivăzut din 1967
Libertatea
Singura zodie care atrage banii ca un magnet în vara 2026. Stabilitate și noi începuturi pentru acest nativ
CSID
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor