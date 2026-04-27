Papa Leon și Sarah Mullally, prima întâlnire oficială la Vatican. Un nou pas în relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Anglicană

Întâlnirea a avut loc în Palatul Apostolic, unde cei doi lideri religioși au discutat în privat înainte de a participa împreună la un moment de rugăciune într-o capelă istorică din secolul al XVII-lea, scrie Reuters.

Sarah Mullally este prima femeie care ocupă funcția de lider spiritual al celor aproximativ 85 de milioane de anglicani din întreaga lume. Papa Leon, primul pontif american care conduce cei aproximativ 1,4 miliarde de catolici, a primit-o oficial într-un cadru ceremonial marcat de schimb de daruri și rugăciuni comune.

Dialog despre unitate și provocări moderne

În discursul său oficial, Sarah Mullally i-a mulțumit papei pentru mesajele sale publice ferme, în special cele rostite în timpul turneului său recent în Africa. Papa Leon a criticat atunci războiul, regimurile autoritare și lipsa solidarității internaționale, poziții care au atras reacții puternice la nivel politic.

Arhiepiscopul de Canterbury a subliniat că mesajele transmise de pontif sunt importante într-un context global marcat de tensiuni și conflicte. Potrivit acesteia, lumea are nevoie de lideri spirituali care să promoveze binele comun, solidaritatea și speranța.

La rândul său, Papa Leon a declarat că relațiile dintre Biserica Catolică și Biserica Anglicană au evoluat pozitiv în ultimele decenii, însă a recunoscut existența unor dificultăți și diferențe care persistă. Fără a detalia aceste probleme, pontiful a afirmat că ele nu ar trebui să împiedice cooperarea dintre cele două confesiuni creștine.

Relația dintre catolici și anglicani după ruptura din 1534

Întâlnirea dintre Papa Leon și Sarah Mullally are o încărcătură istorică semnificativă. Biserica Anglicană s-a separat de Biserica Catolică în anul 1534, în timpul domniei regelui Henry al VIII-lea, după ce Papa Clement al VII-lea a refuzat anularea căsătoriei monarhului cu Catherine de Aragon.

Timp de secole, cele două confesiuni au avut relații tensionate, însă în ultimele decenii au existat eforturi constante de apropiere și dialog ecumenic. În prezent, cele două biserici împărtășesc valori și doctrine comune în numeroase aspecte, chiar dacă există diferențe importante privind rolul femeilor în cler sau căsătoria preoților.

Vizita lui Sarah Mullally la Vatican este privită drept un pas important pentru consolidarea relațiilor dintre Biserica Anglicană și Biserica Catolică. Înaintea întâlnirii, arhiepiscopul a declarat că se simte onorată și privilegiată să îl întâlnească pe Papa Leon și că dorește continuarea dialogului început de predecesorii lor.