Papa Leon al XIV-lea, mesaj puternic în Insulele Canare despre drama migranților: „Nu ne putem obișnui să numărăm morții”

Papa Leon al XIV-lea a transmis joi un mesaj către liderii politici din Europa și din întreaga lume, cerând o abordare mai umană față de migranți, scrie Reuters.

Suveranul pontif a avertizat că istoria îi va judeca pe cei care rămân indiferenți în fața suferinței oamenilor care fug de război, sărăcie sau persecuții.

Mesajul a fost transmis în timpul unei vizite de-ale sale în Insulele Canare, una dintre principalele porți de intrare în Europa pentru migranții care traversează Atlanticul în condiții extrem de periculoase.

Într-o declarație pe care a descris-o drept un „apel la conștiința” liderilor politici europeni și internaționali, primul papă american a declarat că drepturile fundamentale ale oamenilor nu ar trebui să depindă de granițe.

„Demnitatea umană nu are pașaport și nu își pierde valoarea atunci când trece o frontieră”, a afirmat Papa Leon al XIV-lea.

Acesta s-a aflat în portul Arguineguin din insula Gran Canaria, loc cunoscut și sub numele de „Docul Rușinii”, după ce în timpul pandemiei aproximativ 1.000 de migranți au fost nevoiți să rămână acolo în condiții dificile, potrivit organizațiilor umanitare.

În fața miilor de persoane adunate lângă un memorial dedicat migranților care și-au pierdut viața pe mare, Papa a spus că „nu ne putem obișnui să numărăm morții”.

El a cerut liderilor și societății să nu trateze tragediile migranților ca pe ceva obișnuit.

„Fie ca istoria să nu ne acuze că transformăm durerea celor care suferă într-o imagine comună de-a lungul țărmurilor noastre. Mai devreme sau mai târziu, se va ști dacă am protejat viața sau dacă am cedat indiferenței.”, a îndemnat el.

Controverse în privința declarațiilor Papei

În ultimele luni, Papa Leon al XIV-lea a adoptat un discurs mai dur în privința politicilor globale privind migrația.

Recent, declarațiile critice ale sale la adresa politicilor anti-imigrație promovate de președintele american Donald Trump au provocat reacții puternice din partea liderului de la Casa Albă.

Vizita sa în Insulele Canare reprezintă punctul central al unui turneu de o săptămână în Spania. În cadrul acestuia, Papa urmează să se întâlnească vineri cu aproximativ 1.000 de migranți.

Arhipelagul spaniol este una dintre principalele destinații pentru persoanele care încearcă să ajungă în Europa traversând Atlanticul în ambarcațiuni improvizate și adesea supraaglomerate. Este una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume.

În timpul întâlnirii de joi cu reprezentanți ai ONG-urilor și organizațiilor caritabile care sprijină migranții, Papa a ascultat mărturii ale oamenilor despre situațiile dramatice întâlnite pe mare.