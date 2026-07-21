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O destinație preferată de milioane de europeni, afectată de o problemă care îngrijorează autoritățile

O destinație de vacanță preferată de milioane de turiști europeni este vizată de avertismente privind calitatea apei de pe unele plaje. Specialiștii atrag atenția asupra riscurilor pentru sănătate, după mai multe cazuri de contaminare.
O destinație preferată de milioane de europeni, afectată de o problemă care îngrijorează autoritățile
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
21 iul. 2026, 15:53, Știri externe
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Insulele Canare, una dintre cele mai populare destinații de vacanță din Europa, se confruntă cu avertismente tot mai serioase privind calitatea apei de pe unele plaje. Organizații de mediu și experți susțin că poluarea provocată de deversările de ape uzate reprezintă un risc pentru sănătatea publică.

Arhipelagul spaniol, situat în largul coastei Marocului, este renumit pentru plajele sale spectaculoase. De la nisipul alb al plajei Papagayo din Lanzarote până la nisipul vulcanic negru de pe Playa de La Arena din Tenerife, Insulele Canare atrag anual milioane de turiști, arată Express.

Cu toate acestea, ghidul american de călătorii Fodor’s a inclus în acest an Insulele Canare pe lista „No List”, care cuprinde destinații pe care turiștii sunt sfătuiți să le reconsidere. Potrivit ghidului, aproximativ 100 de milioane de litri de ape uzate aproape netratate sunt deversate zilnic în mare în jurul arhipelagului.

„O problemă foarte gravă de sănătate publică”

Asociația Prietenii Naturii din Tenerife (ATAN) a avertizat că înotul în Insulele Canare poate reprezenta un risc pentru sănătate.

Juan Rumeu, președintele Asociației Patronale a Consultanților de Mediu din Insulele Canare, a declarat că deversările de ape reziduale brute de-a lungul coastelor reprezintă „o problemă foarte gravă de sănătate publică”. El a explicat că pot trece până la trei zile de la raportarea unei contaminări până la închiderea efectivă a unei plaje.

„Este nevoie de zile pentru a primi rezultatele analizelor. Ce se întâmplă în cele 72 de ore până la închiderea plajei? Ce se întâmplă cu toți oamenii care au înotat acolo înainte?”, a spus Rumeu.

La începutul lunii iulie, plaja Leocadio Machado din El Médano, foarte populară printre pasionații de sporturi nautice, a fost închisă după ce în apă au fost detectate niveluri ridicate de bacteria E. coli. Pe 6 iulie, concentrațiile bacteriene nu îndeplineau nici măcar standardele minime europene privind calitatea apei. Potrivit informațiilor publicate, au fost detectate aproximativ 800 de unități formatoare de colonii (CFU) de E. coli la 100 ml de apă.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează că apele reziduale netratate pot conține agenți patogeni precum rotavirus, enterovirus, virusul hepatitei A și Salmonella. Expunerea la acești agenți poate provoca febră, vărsături, afecțiuni respiratorii și infecții ale pielii.

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