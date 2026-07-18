Grecia și Italia pierd coroana. Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026

Tenerife ocupă primul loc, cu un scor de 95 din 100. Studiul a fost realizat de Saga și a analizat 80 de destinații insulare din toată Europa, notează Idealista.

Care sunt cele mai bune insule din Europa în 2026?

Insulele din Spania ocupă primele trei locuri din top. Tenerife a fost desemnată cea mai bună destinație insulară din Europa, cu 95 de puncte din 100. Insula a obținut cel mai bun scor la categoria însorire.

La Palma s-a clasat pe locul doi, cu 94 de puncte din 100. Insula spaniolă este cunoscută local drept „La Isla Bonita” și este declarată Rezervație a Biosferei UNESCO.

Insule din Croația și Portugalia au completat și ele topul 10, alături de alte destinații spaniole.

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Primele trei insule din Europa la categoria vreme însorită se află toate în Spania. Tenerife a obținut 88 de puncte din 100 la acest capitol.

La Gomera a urcat pe locul doi, deși este a doua cea mai mică insulă din Canare. Gran Canaria a completat podiumul, cu 85 de puncte din 100.

Cercetătorii Saga spun că arhipelagul Canare oferă soare de încredere atât vara, cât și iarna.

Insulele Canare au fost declarate cel mai bun arhipelag european, cu un scor mediu de 76 din 100. Studiul menționează plajele, satele de pescari și atracțiile culturale ale arhipelagului. Insulele rămân alegerea principală pentru turiștii care caută soare garantat.

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Saga a analizat 80 de destinații insulare, cu accent pe arhipelagurile mari și pe zonele populare printre turiștii britanici. Scorurile au ținut cont de vreme și de oferta de restaurante și baruri raportată la mărimea insulei.

A contat și suprafața spațiilor verzi. Insulele spaniole din Atlantic, în special cele din Canare, au obținut cele mai bune rezultate din acest clasament.