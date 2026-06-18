Patru agenți de turism au fost întrebați care este cea mai bună destinație de vacanță din Europa. Au indicat aceleași trei locuri

Italia, Grecia și Cipru sunt cele trei destinații europene care domină rezervările pentru vara anului 2026, potrivit Express.

Puglia, Creta și Paphos apar constant în recomandările specialiștilor.

Experții în turism rezervă anual mii de vacanțe pentru clienți cu bugete și preferințe diferite. Recomandările lor pentru vara 2026 converg spre aceleași trei destinații.

Italia: Puglia și Calabria, alternative la destinațiile clasice

Italia rămâne cea mai populară alegere. Un expert menționează Puglia drept destinație în ascensiune, datorită plajelor și atmosferei sale. Un alt specialist o recomandă turiștilor care cunosc deja Roma și Coasta Amalfi și vor ceva diferit.

Vacanțele cu trenul câștigă teren în Italia. Un agent de turism spune că rețeaua feroviară italiană oferă bilete la prețuri reduse inclusiv la clasa întâi. El recomandă și Calabria, mai puțin cunoscută decât Puglia, dar ușor de explorat cu trenul. „Poți ajunge la Tropea și continua spre Sicilia”, spune el.

Grecia: raport bun calitate-preț și fără cozi la frontieră

Grecia nu dă semne că va pierde teren în preferințele turiștilor. Expertul spune că atât Grecia continentală, cât și insulele înregistrează cel mai mare interes pentru vara 2026. Un avantaj față de alte destinații europene: Grecia nu a implementat regulile EES ale UE, care obligă cetățenii britanici la verificări biometrice la frontieră. Asta înseamnă cozi mai scurte la aeroport. O altă recomandare merge în special către Creta și zona Elounda.

Cipru: deschis turiștilor, în ciuda îngrijorărilor din primăvară

Cipru a trecut printr-o perioadă de reticență din partea turiștilor britanici după ce, în martie, o bază militară britanică de pe insulă a fost lovită de o dronă. Un expert a observat că unele familii și-au mutat rezervările spre Insulele Canare în perioada Paștelui. Totuși, călătorii peste 50 de ani au rezervat Cipru fără ezitare.

Experta Amanda Mollentze descrie insula ca fiind „într-o formă foarte bună în acest moment” și recomandă Paphos și Munții Troodos.