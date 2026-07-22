Harta turismului mondial se schimbă: ce țări au atras cei mai mulți turiști după pandemie și cine pierde teren

Arabia Saudită, Maroc și Egipt conduc clasamentul mondial al destinațiilor care au atras cei mai mulți turiști comparativ cu perioada de dinaintea pandemiei, în timp ce state precum Israel, Irlanda sau SUA se află încă sub nivelurile din 2019, relatează Euronews.

Turismul internațional continuă să se reconfigureze la șase ani după izbucnirea pandemiei de COVID-19, iar noile tendințe arată că tot mai mulți călători aleg destinații care, până de curând, nu se aflau în topul preferințelor globale.

Potrivit unei analize realizate de platforma Visual Capitalist pe baza datelor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Arabia Saudită este țara care a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turiști internaționali între 2019 și 2025, cu un avans de 67%. Performanța este pusă pe seama investițiilor masive realizate de autoritățile saudite în infrastructura turistică și în promovarea țării ca destinație internațională.

Pe următoarele locuri se află Marocul (+53%) și Egiptul (+47%), două destinații din nordul Africii care au beneficiat de interesul crescut al turiștilor pentru alternative la destinațiile tradiționale din Europa.

În America de Sud, Brazilia (+46%) și Columbia (+45%) completează primele cinci poziții, în timp ce Japonia este singura țară asiatică prezentă în Top 10, cu o creștere de 34% a sosirilor internaționale. Clasamentul este completat de Chile (+33%), Norvegia (+28%), Serbia (+27%) și Danemarca (+22%).

Europa își revine, dar ritmul diferă de la o țară la alta

Datele arată că majoritatea statelor europene au reușit să revină la nivelurile de dinaintea pandemiei sau chiar să le depășească. Totuși, creșterile sunt, în general, mai modeste decât cele înregistrate în Orientul Mijlociu sau Africa de Nord.

Pe lângă Norvegia, Serbia și Danemarca, alte destinații europene care au atras mai mulți turiști decât în 2019 sunt Portugalia, Spania și Franța, confirmând revenirea puternică a turismului pe continent.

Există însă și excepții importante. Germania a înregistrat un declin de 6% al numărului de turiști internaționali comparativ cu perioada pre-pandemie, iar Italia a avut cu 5% mai puțini vizitatori. Irlanda se remarcă printr-o scădere de 32%, una dintre cele mai mari la nivel mondial.

Pentru turiștii români, clasamentul confirmă că destinații precum Egiptul, Marocul, Portugalia sau Spania își consolidează atractivitatea și beneficiază de investiții consistente în infrastructura turistică și în diversificarea ofertelor de vacanță.

Conflictele și restricțiile continuă să afecteze unele destinații

Analiza evidențiază și statele care nu au reușit să își revină după șocul provocat de pandemie sau care au fost afectate de alte evenimente majore.

Israelul înregistrează cea mai mare scădere din clasament, cu un minus de 71% al sosirilor internaționale, pe fondul conflictului din Gaza. De asemenea, Statele Unite au primit cu 14% mai puțini turiști decât în 2019, iar Canada consemnează o scădere de 11%.

În regiunea Asia-Pacific, recuperarea a fost mai lentă din cauza restricțiilor de frontieră menținute o perioadă îndelungată. Thailanda are cu 17% mai puțini turiști față de nivelul pre-pandemie, iar Noua Zeelandă (-9%), Australia (-6%) și Indonezia (-4%) nu au revenit încă la valorile din 2019.