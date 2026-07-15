Obiectul din rucsacul tău care sperie companiile aeriene mai mult decât lichidele

Companiile aeriene înăspresc regulile privind bateriile externe. Autoritatea de Aviație Civilă din Marea Britanie (CAA) avertizează că mulți călători nu cunosc riscurile. Motivul e simplu: bateriile externe pot lua foc, notează The Independent.

Pasagerii trebuie să ia bateriile externe în cabină, nu în cala avionului. Acestea nu pot fi folosite pentru a încărca alte dispozitive în timpul zborului. Pe un zbor sunt permise doar două baterii externe de persoană.

Incendiile provocate de bateriile externe schimbă regulile în aviație

Bateriile litiu-ion se pot supraîncălzi. Asta poate declanșa o reacție în lanț, numită „fugă termică”. Temperatura crește rapid, iar bateria poate exploda.

În ianuarie 2026, o baterie externă a luat foc pe un zbor între Coreea de Sud și Hong Kong. Sute de incidente similare au fost înregistrate de autoritățile din SUA.

Pare inofensivă, dar poate lua foc în câteva secunde. Obiectul care schimbă regulile din aviație

Mai mult, bateriile stricate pot trimite curent electric direct în corpul utilizatorului.

În mai 2026, o femeie de 75 de ani din SUA a murit după ce power bank-ul ei a explodat.

În 2017, casa unei familii din Marea Britanie a luat foc din cauza unui încărcător portabil.

Ce recomandă specialiștii

Amor Abdelkader, profesor la Universitatea din Bournemouth, recomandă precauție. El sugerează încărcarea dispozitivelor pe suprafețe dure, care nu iau foc ușor.

Bateriile contrafăcute cresc riscul de accidente. China, unul dintre principalii producători, a retras deja sute de mii de unități defecte.