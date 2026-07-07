Un avion cargo cu 5 persoane la bord a dispărut în largul coastei Pakistanului

Autoritatea aeroportuară din Pakistan a anunțat perețeaua X că operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare în Marea Arabiei. Cauza dispariției aeronavei nu a fost cunoscută imediat, potrivit AP.

Avionul Boeingul 737 era operat de K2 Airways, cu sediul în Karachi, într-un zbor cargo de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Karachi, când compania aeriană a raportat o problemă la sistemul de navigație la ora 21:18, ora locală, a anunțat autoritățile.

Datele radar au arătat că aeronava cobora rapid și schimba brusc direcția în jurul orei 21:21, înainte ca contactul radar și radio să se piardă la aproximativ 155 de mile marine (287 de kilometri) vest de Karachi, a declarat autoritatea.

Autoritățile au răspuns prin activarea Centrului de Coordonare a Salvării, iar operațiunile de căutare și salvare au fost lansate pe mare prin intermediul diferitelor agenții pentru a localiza aeronava dispărută, potrivit autorității aeroportuare.