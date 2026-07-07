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Un avion cargo cu 5 persoane la bord a dispărut în largul coastei Pakistanului

Un avion de marfă cu cinci membri ai echipajului la bord a dispărut marți seară în largul portului pakistanez Karachi, după ce a coborât rapid și a pierdut contactul cu controlorii de trafic aerian de pe un zbor dinspre Emiratele Arabe Unite, au declarat oficialii.
Un avion cargo cu 5 persoane la bord a dispărut în largul coastei Pakistanului
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
08 iul. 2026, 00:51, Știri externe
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Autoritatea aeroportuară din Pakistan a anunțat perețeaua X că operațiunile de căutare și salvare sunt în desfășurare în Marea Arabiei. Cauza dispariției aeronavei nu a fost cunoscută imediat, potrivit AP.

Avionul Boeingul 737 era operat de K2 Airways, cu sediul în Karachi, într-un zbor cargo de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Karachi, când compania aeriană a raportat o problemă la sistemul de navigație la ora 21:18, ora locală, a anunțat autoritățile.

Datele radar au arătat că aeronava cobora rapid și schimba brusc direcția în jurul orei 21:21, înainte ca contactul radar și radio să se piardă la aproximativ 155 de mile marine (287 de kilometri) vest de Karachi, a declarat autoritatea.

Autoritățile au răspuns prin activarea Centrului de Coordonare a Salvării, iar operațiunile de căutare și salvare au fost lansate pe mare prin intermediul diferitelor agenții pentru a localiza aeronava dispărută, potrivit autorității aeroportuare.

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