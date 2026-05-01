Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Texas. Toate cele 5 persoane aflate la bord au murit

Joi noaptea, în jurul orei 23:25, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Wimberley, un oraș situat la aproximativ 64 de kilometri sud-vest de Austin, Texas, a declarat judecătorul Ruben Becerra din comitatul Hays, potrivit AP News.

Administrația Federală a Aviației a declarat că Cessna 421C s-a prăbușit joi noaptea, având cinci persoane la bord, adăugând că vor investiga cauzele accidentului, alături de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor.

Judecătorul a declarat că informațiile preliminare indică faptul că avionul se deplasa cu viteză mare în momentul prăbușirii. El nu a divulgat numele victimelor, în așteptarea înștiințării familiilor, adăugând că a doua aeronavă, care circula în zonă, a aterizat în siguranță lângă San Antonio.

Primarul orașului Wimberley, Jim Chiles, a declarat că nu deține nicio informație despre accident, potrivit aceleiași surse.

Wimberley, cu o populație de aproximativ 3.000 de locuitori, este o destinație turistică populară în Texas, lângă râul Blanco.