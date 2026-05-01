Vicecancelarul german critică strategia lui Trump față de Iran

„Cred că el chiar credea că aceasta va fi o chestiune de două sau trei zile, iar apoi totul va fi bine. Acum el poartă responsabilitatea de a se asigura că acest război din Iran se va termina rapid”, a declarat Lars Klingbeil la un eveniment de Ziua Muncii în orașul Bergkamen, din vestul țării.

De asemenea, el l-a apărat pe cancelarul Friedrich Merz față de criticile din această săptămână din partea președintelui american, scrie Anadolu.

„Nu avem nevoie de niciun sfat de la Donald Trump. Ar trebui să analizeze dezastrul pe care l-a creat. Ar trebui să se asigure că în Iran se poartă acum discuții de pace serioase. Și spun asta mai ales în lumina ultimelor zile, când a făcut comentarii despre guvernul federal german și cancelar”, a adăugat Klingbeil.

Trump a susținut marți că cancelarul german consideră acceptabil ca Iranul să dețină arme nucleare, ceea ce tensionează și mai mult legăturile dintre aliați.

Pe platforma sa de socializare Truth Social, el a adăugat că Merz „nu știe despre ce vorbește” și a spus că un Teheran înarmat cu arme nucleare ar ține lumea „ostatică”.