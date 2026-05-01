Prima pagină » Știri externe » Vicecancelarul german critică strategia lui Trump față de Iran

Vicecancelarul german critică strategia lui Trump față de Iran

Vicecancelarul Germaniei l-a criticat vineri pe președintele american Donald Trump pentru strategia sa față de Iran, cerându-i în același timp să pună capăt războiului cât mai curând posibil.
Vicecancelarul german critică strategia lui Trump față de Iran
Sursă foto: Pexels
Laura Buciu
01 mai 2026, 17:10, Știri externe

„Cred că el chiar credea că aceasta va fi o chestiune de două sau trei zile, iar apoi totul va fi bine. Acum el poartă responsabilitatea de a se asigura că acest război din Iran se va termina rapid”, a declarat Lars Klingbeil la un eveniment de Ziua Muncii în orașul Bergkamen, din vestul țării.

De asemenea, el l-a apărat pe cancelarul Friedrich Merz față de criticile din această săptămână din partea președintelui american, scrie Anadolu.

„Nu avem nevoie de niciun sfat de la Donald Trump. Ar trebui să analizeze dezastrul pe care l-a creat. Ar trebui să se asigure că în Iran se poartă acum discuții de pace serioase. Și spun asta mai ales în lumina ultimelor zile, când a făcut comentarii despre guvernul federal german și cancelar”, a adăugat Klingbeil.

Trump a susținut marți că cancelarul german consideră acceptabil ca Iranul să dețină arme nucleare, ceea ce tensionează și mai mult legăturile dintre aliați.

Pe platforma sa de socializare Truth Social, el a adăugat că Merz „nu știe despre ce vorbește” și a spus că un Teheran înarmat cu arme nucleare ar ține lumea „ostatică”.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor