Politico: jumătate din exporturile siderurgice ale UE riscă să fie taxate mai mult de SUA 

A doua este o taxă vamală fixă de 25% pentru produsele „derivate” fabricate în mare parte din metale, cum ar fi aragazurile sau aparatele de aer condiționat . O a treia categorie, de 10%, acoperă produsele fabricate în străinătate care conțin metale de origine americană; rata mai mică este concepută pentru a recompensa producătorii străini care se aprovizionează din SUA.
Produsele care conțin mai puțin de 15% oțel, aluminiu sau cupru vor fi exceptate de la tarifele prevăzute la Secțiunea 232.
„Administrația Trump urmărește o strategie agilă pentru a readuce în Statele Unite producția esențială, inclusiv ajustări tarifare specifice pentru a combate evaziunea fiscală, a simplifica conformitatea și a stimula creșterea capacității de producție a oțelului și aluminiului în Statele Unite”, a declarat un oficial al Casei Albe.
O mică șansă
Schimbările au intrat în vigoare pe 6 aprilie – la doar patru zile după ce Trump a semnat ordinul executiv – oferind exportatorilor și funcționarilor vamali de ambele părți ale Atlanticului o mică șansă de adaptare.
Impunerea unor tarife mai mari asupra unei părți atât de mari a exporturilor UE a stârnit îngrijorări suplimentare la Bruxelles. Țările membre ale UE, legislatorii și Comisia sunt deja în dezacord cu privire la posibilitatea de a adăuga garanții suplimentare acordului Turnberry, după ce Trump a amenințat în ianuarie că va invada Groenlanda, un protectorat danez.
Parlamentarii europeni, susținuți de Franța , vor să atașeze o clauză de tip „răsărit de soare” care ar întârzia implementarea acordului până la reducerea tarifelor americane asupra produselor derivate din oțel și aluminiu.