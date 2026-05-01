Politico: jumătate din exporturile siderurgice ale UE riscă să fie taxate mai mult de SUA 

Totuși, din acest total redus, exporturile de aproximativ 23 de miliarde de euro sunt caracterizate drept un „grup mixt” care s-ar putea confrunta cu tarife mai mari în temeiul noilor reguli, au declarat oficialii.

Revizuirea a urmat unei hotărâri a Curții Supreme de la sfârșitul lunii februarie, care a anulat tarifele „reciproce” inițiale impuse de Trump, obligând Washingtonul să găsească alte modalități de a menține presiunea asupra partenerilor săi comerciali.

Tarifele pentru oțel și aluminiu sunt percepute în temeiul Secțiunii 232 din Legea privind extinderea comerțului din 1962, care permite taxe vamale dacă importurile de produse amenință securitatea națională. Acestea nu au fost acoperite de decizia Curții Supreme.

Administrația Trump a revizuit tarifele vamale pentru oțel și aluminiu după ce oficiali și grupuri de afaceri americane au declarat că se confruntă cu dificultăți în a evalua conținutul de metale al unui catalog în continuă creștere de produse derivate care sunt supuse taxelor vamale. Lista a fost extinsă cu peste 400 de coduri de produs în august anul trecut.

SUA percep în prezent o taxă vamală de 50% la importurile de oțel și aluminiu.