Ministrul Transporturilor: 21 de trenuri noi stau abandonate – Călătorii merg în vagoane vechi, iar garniturile moderne se degradează

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, acuză blocaje birocratice majore la CFR Călători, după ce a descoperit 21 de trenuri noi, moderne, care nu au fost puse în circulație și stau de luni întregi, în timp ce pasagerii continuă să călătorească în garnituri vechi și degradate.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
01 mai 2026, 11:57, Economic

„Culmea absurdului la CFR: am găsit în curtea Ministerului Transporturilor 21 de trenuri noi-nouțe, moderne, care zac de luni bune spre a fi decolorate de soare. În tot acest timp călătorii îndură, în unele trenuri vechi, banchete rupte, toalete sparte și lipsa aerului condiționat”, anunță ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

El i-a chemat la fața locului pe furnizor, managerul de proiect și coordonatorul contractului de achiziție.

„Tipic românește, nu se înțeleg pe birocrația tot de ei făcută și agreată în urmă cu 1,5 ani. În tot timpul acesta, cele noi ies din garanție fără să meargă 1 km, după care apar alte contracte noi ‘de mentenanță’”, adaugă oficialul.

Ministrul interimar al Transporturilor prezintă și soluția: „Puși la aceeași masă și aplicată legea: exact cum scrie, nu cum nu vor să o citească, de teama consecințelor”.

„Când? Miercurea viitoare, la sediul Ministerului Transporturilor, unde am invitat producătorul din Polonia și structurile responsabile din minister. Curios din fire, am verificat câtă localizare în România a fost cerută prin contract de ministrul Transporturilor pentru construirea celor 98 de trenuri și câte firme românești au fost implicate în acest contract. Zero localizare, nimic produs în România, nicio firmă românească. Unii pe care îi aud în aceste zile că 60% producție prin SAFE, cu fabrici construite în România, e puțin, sunt cei care, pe sume mai mari, au semnat contracte cu 0 localizare în România, cu 0 firme românești implicate”, încheie Miruță.

