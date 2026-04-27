Miruță, comparație între AUR cu care a dat jos un guvern și AUR care vrea să îl dea jos pe Bolojan

Radu Miruță a vorbit, la B1 TV despre criticile privind moțiunea pe care USR a depus-o împreună cu AUR pentru a da jos Guverul Cîțu în contrapondere cu moțiunea de cenzură PSD – AUR pentru a da jos Guverul Bolojan.

„Să știți că sunt lucruri foarte diferite. Atunci USR-ului îi fuseseră dați afară 2-3 miniștri și erau pe banda rulantă „împușcați” ca la jocurile de rațele și vânătorii. Partidului Social Democrat, premierul Bolojean nu-i dat niciun ministru afară, nu este nicio decizie în acest guvern care a fost luată fără ca PSD să fie de acord și mai e un aspect: AUR, în vremea în care s-a întâmplat, pe vremea premierului Cîțu, nu își arătase adevărat față cum și-a arătat-o de atunci încoace”, spune Miruță.

Întrebat dacă AUR-ul de atunci era mai frecventabil decât cel de acum, Miruță a spus că nu „mai frecventabil”, „dar nu era atât de demonstrat în rele, nu era atât de demonstrat în apropierea asta față de Federația Rusă, nu era atât de demonstrat ca piedică a României înspre apropierea cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite. A făcut multe rele AUR de atunci până acum pe drumul de dezvoltare a României înspre Vest”.