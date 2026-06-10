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Aurul coboară la cel mai redus nivel din ultimele 11 săptămâni, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran

Prețul aurului a continuat să scadă miercuri, atingând cel mai redus nivel din ultimele aproape trei luni, în timp ce petrolul s-a scumpit după noul schimb de atacuri dintre Statele Unite și Iran, transmite Reuters.
Aurul coboară la cel mai redus nivel din ultimele 11 săptămâni, pe fondul escaladării conflictului dintre SUA și Iran
Sursă foto: Pexels
Victor Dan Stephanovici
10 iun. 2026, 10:45, Economic
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Aurul spot a pierdut 1,3% și a coborât la 4.206 dolari pe uncie, cel mai scăzut nivel înregistrat din 23 martie. Contractele futures pe aur cu livrare în august au scăzut la rândul lor cu 1,4%, până la 4.228 de dolari pe uncie. Declinul vine într-un moment în care piețele încearcă să evalueze impactul noii escaladări militare dintre Washington și Teheran asupra economiei globale, mai scrie Reuters.

Petrolul urcă, iar investitorii se tem de inflație

Tensiunile au crescut după ce Statele Unite au lansat lovituri împotriva unor ținte iraniene, ca răspuns la doborârea unui elicopter militar american Apache în zona Strâmtorii Ormuz, potrivit administrației Trump. La rândul său, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a anunțat atacuri asupra unei baze americane din Iordania și asupra altor 21 de obiective din regiunea Golfului. Pe fondul acestor evoluții, cotațiile petrolului au urcat cu aproximativ 1%, investitorii anticipând riscuri mai mari pentru aprovizionarea energetică globală.

Creșterea prețului petrolului alimentează însă și așteptările privind o inflație mai ridicată, ceea ce reduce atractivitatea aurului. Deși metalul prețios este considerat în mod tradițional o protecție împotriva inflației, dobânzile ridicate îi afectează performanța deoarece nu oferă randamente precum obligațiunile sau depozitele.

Piețele așteaptă datele-cheie despre inflația din SUA

Atenția investitorilor este îndreptată acum către publicarea indicelui prețurilor de consum din Statele Unite pentru luna mai și a indicelui prețurilor de producție, programat pentru joi. Datele sunt considerate esențiale pentru următoarele decizii ale Rezervei Federale americane. În prezent, piețele estimează o probabilitate de peste 70% ca Fed să majoreze din nou dobânda de referință până la sfârșitul anului. Analiștii avertizează că o inflație mai ridicată decât estimările ar putea amplifica presiunea asupra aurului și a altor active considerate defensive.

Și celelalte metale prețioase sunt în scădere

Tendința negativă nu s-a limitat la aur. Argintul a pierdut 1,2%, coborând la 64,59 dolari pe uncie, în timp ce platina a înregistrat un declin de 3%. Palladiul a scăzut cu aproximativ 1%, continuând corecțiile observate pe piețele materiilor prime în contextul problemelor geopolitice și al perspectivelor privind politica monetară americană.

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