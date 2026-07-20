Escaladarea conflictului dintre SUA și Iran împinge petrolul spre 91 de dolari. Noi presiuni asupra prețului carburanților

Cotația petrolului Brent, reperul internațional al pieței, a crescut duminică cu aproximativ 3%, ajungând la aproape 91 de dolari pe baril, în timp ce petrolul american WTI a urcat la aproape 85 de dolari pe baril, anunță CNN. Creșterea vine după mai bine de o săptămână de confruntări între Statele Unite și Iran, conflict care continuă să afecteze una dintre cele mai sensibile regiuni pentru aprovizionarea globală cu energie.

Strâmtoarea Ormuz rămâne principalul motiv de îngrijorare

Piața petrolului urmărește în special evoluția situației din Strâmtoarea Ormuz, pe unde trece aproximativ 20% din producția mondială de petrol transportată pe mare. În ultimele zile, traficul maritim din zonă s-a redus vizibil, după intensificarea tensiunilor. Statele Unite au reimpus blocada navală asupra porturilor iraniene, iar unele nave comerciale încearcă să evite zona folosind rute alternative de-a lungul coastelor Omanului. Aceste trasee sunt însă contestate de autoritățile iraniene, ceea ce sporește incertitudinea privind livrările de petrol.

Creșterea prețului petrolului poate ajunge rapid la pompă

Evoluția petrolului este urmărită atent deoarece influențează direct costul carburanților. În Statele Unite, prețul mediu al benzinei continuă să crească și se apropie din nou de pragul psihologic de 4 dolari pe galon, fiind cu aproximativ 34% mai mare decât înainte de izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran. În Europa, inclusiv în România, efectele nu sunt întotdeauna imediate, însă o perioadă prelungită cu petrol scump pune presiune asupra costurilor de transport, energiei și inflației.

Piețele financiare reacționează cu prudență

Escaladarea conflictului s-a reflectat și în piețele financiare. Contractele futures pentru principalii indici bursieri americani – Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq – au înregistrat scăderi înaintea deschiderii ședinței de tranzacționare, investitorii preferând active considerate mai sigure în perioadele de incertitudine geopolitică.

Analiștii avertizează că, dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor continua și vor afecta în continuare transportul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, prețurile energiei ar putea rămâne ridicate o perioadă mai lungă.

Un astfel de scenariu ar îngreuna eforturile băncilor centrale de a reduce inflația și ar putea întârzia eventualele scăderi ale dobânzilor, în condițiile în care costurile energiei influențează rapid prețurile bunurilor și serviciilor din întreaga economie.