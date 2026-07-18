SUA au lansat noi lovituri aeriene asupra Iranului, după moartea a doi militari americani

Statele Unite au lansat sâmbătă o nouă serie de atacuri aeriene asupra Iranului, în ceea ce armata americană a descris drept o operațiune menită să „pedepsească rapid” Gardienii Revoluției, după atacul asupra unei baze americane din Iordania în care doi militari americani au fost uciși, unul este dat dispărut, iar alți patru au fost răniți, relatează AP.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că loviturile au vizat obiective militare și infrastructură strategică, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a controla traficul petrolier prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care, înaintea izbucnirii conflictului, tranzita aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol.

Noile atacuri vin după ce armata americană a confirmat primele decese provocate de focul direct al forțelor iraniene de la începutul războiului.

De la izbucnirea conflictului, 16 militari americani au fost uciși, iar peste 430 au fost răniți.

Liderul suprem al Iranului amenință cu represalii

Cu puțin timp înainte ca Washingtonul să anunțe pierderile suferite în Iordania, liderul suprem al Iranului a avertizat că Statele Unite vor primi „lecții de neuitat” dacă își continuă atacurile asupra Republicii Islamice.

Totodată, Teheranul a anunțat suspendarea angajamentelor asumate prin acordul interimar semnat în urmă cu aproximativ o lună, destinat să deschidă calea către încheierea conflictului. Autoritățile iraniene au acuzat Washingtonul că și-a încălcat obligațiile asumate și au transmis că nu vor mai respecta prevederile înțelegerii.

Pe fondul escaladării tensiunilor, Statele Unite au emis o alertă globală de călătorie pentru cetățenii americani.

Infrastructură civilă afectată în Iran și statele din Golf

Potrivit CENTCOM, atacurile americane au vizat pentru a șaptea noapte consecutivă centre de supraveghere, infrastructură logistică militară, depozite subterane de armament și capacități maritime iraniene.

Mass-media de stat din Iran a relatat că bombardamentele au lovit inclusiv instalații electrice și uzine de desalinizare din provincia Hormozgan.

O instalație de desalinizare ar fi fost distrusă complet, lăsând aproximativ 10.000 de persoane fără apă potabilă, iar o alta, situată pe insula strategică Qeshm, a fost avariată.

De asemenea, mai multe poduri și tuneluri din apropierea portului Bandar Abbas au fost lovite, afectând infrastructura rutieră din zonă.

Autoritățile iraniene susțin că, în ultimele trei săptămâni, atacurile americane au provocat moartea a cel puțin 50 de persoane și rănirea a peste 500.

Atacuri iraniene în regiune

În paralel, Iranul a continuat atacurile asupra infrastructurii din statele din Golf.

În Kuweit au fost lovite o uzină de desalinizare și o instalație petrolieră, incidente în urma cărora mai multe persoane au fost rănite, iar incendiile au scos din funcțiune unități de producție a energiei electrice.

Irakul a anunțat că a interceptat drone de atac deasupra orașului Erbil, în timp ce Iordania și Bahrain au activat sistemele de apărare antiaeriană după lansarea unor rachete iraniene. Arabia Saudită a raportat, la rândul său, alerte aeriene.

Secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului a acuzat Iranul de crime de război pentru atacurile asupra infrastructurii civile.

Strâmtoarea Ormuz rămâne de interes în conflict

Controlul asupra Strâmtorii Ormuz continuă să fie principalul punct de dispută dintre Washington și Teheran.

Iranul a restricționat traficul maritim în zonă după izbucnirea războiului și susține că toate navele care tranzitează strâmtoarea trebuie să plătească taxe autorităților iraniene.

La rândul său, președintele Donald Trump a reluat amenințările cu atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene și a ordonat intensificarea blocadei navale asupra porturilor iraniene, în încercarea de a limita exporturile de petrol ale Republicii Islamice.

În acest moment, nu există informații privind reluarea negocierilor de mediere, iar perspectivele unei încetări rapide a conflictului rămân tot mai îndepărtate.