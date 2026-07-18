Doi soldați americani uciși, iar un al treilea a fost dat dispărut în Iordania, după atacurile iraniene

Comandamentul Central al Forțelor Armate SUA a anunțat că doi soldați au murit, iar un al treilea este dat dispărut, după atacurile aeriene la o bază din Iordania, potrivit Associated Press.

Potrivit comunicatului publicat sâmbătă, soldații au fost uciși cu o zi în urmă, în timp ce Armata SUA și forțele aliate se apărau împotriva atacurilor cu rachete balistice și drone iraniene. Acestea sunt primele victime americane cauzate de focul inamic iranian de la începutul războiului.

Comunicatul precizează că alți patru militari, care au fost evacuați medical la spitale din Iordania, au fost externați ulterior.

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service Members TAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

Teheranul lansează noi amenințări pentru SUA

Cu câteva minute înainte de anunț, liderul suprem al Iranului a avertizat că vor urma „lecții de neuitat” dacă SUA vor continua să atace Republica Islamică.

Declarațiile, citite la televiziunea de stat și atribuite lui Mojtaba Khamenei – care nu a făcut vreo apariție publică încă de la începutul războiului – au calificat semnătura președintelui Trump drept „fără valoare și nulă”.

Declarațiile au fost făcute la câteva ore după ce un negociator a anunțat că Teheranul își suspendă angajamentele asumate în cadrul acordului provizoriu semnat în în iunie, ce viza încetarea definitivă a luptelor.

Atacurile au reînceput sporadic în urmă cu o săptămână. SUA a început ripostele după ce Iranul a atacat o navă comercială încerca să tranziteze Strâmtoarea Ormuz. Cu o zi în urmă, SUA au atacat cinci poduri din sudul Iranului, un tren, dar și o un aeroport din estul Iranului. Drept ripostă, Teheranul a lansat atacuri asupra aliaților SUA din Bahrain, Qatar și Kuweit.

De la începutul războiului, 16 militari americani au fost uciși și peste 430 au fost răniți.