Temeri de escaladare a conflictului din Orient. Iranul ar putea închide ruta de rezervă a petrolului din Golful Persic

Pe fondul acestor atacuri, apar temeri de escaladare a conflictului prin extinderea țintelor, pentru a include și infrastructura, potrivit unei analize realizate de Reuters.

Reluarea conflictului maritim a întrerupt din nou aprovizionarea cu energie din Golf. Marina Statelor Unite a abordat un petrolier în apropierea Strâmtorii Ormuz. O altă navă a fost capturată de bărbați înarmați în largul Yemenului, stârnind temeri cu privire la securitatea strâmtorii, punct de trecere pentru o cincime din petrolul mondial, în circumstanțe de pace.

Săptămâna trecută, acordul dintre Washington și Teheran, semnat în iunie s-a prăbușit după atacurile SUA.

Vineri, după informațiile privind noile atacuri, prețurile de referință ale țițeiului Brent au crescut cu aproape 3%, un baril ajungând la 87 de dolari, cel mai mare preț al petrolului, de aproape o lună, de când s-a semnat acordul provizoriu de încetare a focului. Cotațiile bursiere globale au scăzut, iar Wall Street a deschis ședința cu pierderi semnificative.

Trump lansează amenințări

Trump a amenințat că va lansa atacuri aeriene vaste asupra infrastructurii din Iran. Nu a exclus posibilitatea unui atac terestru asupra coastei sau insulelor iraniene. Potrivit oficialilor americani, atacurile au rolul de a-i oferi lui Trump opțiuni.

Totuși, măsurile riscă să provoace represalii din partea Iranului, care ar putea ataca infrastructura critică a statelor arabe vecine. Mai mult, aliații Teheranului din Yemen ar putea perturba și mai mult aprovizionarea globală cu petrol, prin atacuri ale transporturilor maritime din Strâmtoare Ormuz, situată în Marea Roșie.

Atacuri care au cauzat morți

În ultimele atacuri, SUA susține că a lovit „infrastructură militară logistică din Iran”, pentru prima dată în mai mult de o săptămână. Potrivit presei iraniene, cinci poduri au fost lovite în portul Bandar Khamir din sudul Iranului, șapte civili au fost răniți. De asemenea, în atacuri, o gară a fost lovită.

Un atac separat a țintit un aeroport din estul Iranului, la distanță de coastă, în Iranshahr, o provincie care se învecinează cu Pakistanul.

Represalii din partea Teheranului

Ca răspuns, Iranul a anunțat atacuri asupra țărilor din Golf care găzduiesc baze aeriene americane, printre care Bahrain, Qatar și Kuweit – acolo unde Iranul a lovit o stație de desalinizare, care a generat un incendiu și a oprit funcționarea unui număr mare de unități de producere a energiei electrice.

Deocamdată, totuși, în ciuda atacurilor ce continuă de mai bine de o săptămână, Teheranul și Washingtonul nu au depășit limitele stabilite la începutul conflictului, când infrastructura civilă și țintele economice majore erau considerate, în mare parte, interzise din cauza amenințării cu represalii.

O posibilă escaladare?

Iranul a declarat, însă, că va ataca infrastructura civilă din Orientul Mijlociu dacă Trump își va pune în aplicare amenințările de a ataca infrastructura iraniană.

De asemenea, a dat de înțeles că ar putea să-și îndemne aliații houthi din Yemen să închidă o altă strâmtoare cheie: Bab al-Mandeb, la gura Mării Roșii, blocând astfel potențial principala rută alternativă pentru petrolul din Orientul Mijlociu care ocolește Golful.

Potrivit unor surse ale Reuters, Teheranul le-a dat instrucțiuni rebelilor Houthi să acționeze dacă SUA va ataca infrastructura iraniană.