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SUA a lansat atacuri puternice împotriva Iranului ca răspuns la atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz

Forțele americane au lansat marți o „serie de atacuri puternice” împotriva Iranului, „ca răspuns la atacurile iraniene asupra a trei nave comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz”, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom) pe rețeaua X. „Agresiunea iraniană a fost nejustificată, periculoasă și o încălcare flagrantă a armistițiului”, a adăugat Centcom, declarându-și intenția de a „face Iranul să plătească un preț greu”.
SUA a lansat atacuri puternice împotriva Iranului ca răspuns la atacurile asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz
Sursa foto: captură video
Laurentiu Marinov
08 iul. 2026, 01:29, Știri externe
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Deși locațiile precise vizate de Statele Unite rămân neclare, presa iraniană a raportat explozii în regiunea Strâmtorii Ormuz. Potrivit canalului de știri IRIB, șase explozii au fost auzite pe insula iraniană Qeshm, șapte în orașul Sirik și altele în importantul oraș portuar sudic Bandar Abbas, potrivit Le Figaro.

„Acțiunile Iranului în Strâmtoare sunt total inacceptabile pentru Statele Unite și nu vor rămâne nepedepsite”, a declarat un oficial al guvernului american sub condiția anonimatului, după ce Departamentul Trezoreriei a publicat un document care interzice „noi tranzacții” cu hidrocarburi iraniene începând de marți.

Trei nave au fost atacate în Strâmtoarea Ormuz în decurs de 24 de ore, a raportat agenția britanică de securitate maritimă UKMTO. Qatarul și Arabia Saudită au dat vina pe Iran pentru două dintre atacuri, în ciuda armistițiului dintre Teheran și Washington.

Memorandum între SUA și Iran

Iranul și Statele Unite au semnat un memorandum de înțelegere pe 17 iunie pentru a pune capăt războiului care a început pe 28 februarie odată cu ofensiva americano-israeliană împotriva Teheranului.

Acest text prevede în special redeschiderea Strâmtorii Ormuz – prin care trec în mod normal 20% din țițeiul și GNL-ul mondial și a cărei închidere de către Teheran a zguduit economia mondială și a provocat o creștere a prețurilor – precum și ridicarea sancțiunilor americane asupra petrolului iranian.

Navigația fusese reluată în Strâmtoarea Ormuz după semnarea memorandumului de înțelegere, în ciuda unor incidente. La sfârșitul lunii iunie, acuzând Iranul că a vizat două nave, Statele Unite au bombardat din nou țara, care a ripostat prin țintirea vecinilor săi din Golf, Kuweitul și Bahrainul. Washingtonul și Teheranul au convenit ulterior să înceteze ostilitățile.

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