De aproape două luni în greva foamei într-o închisoare din Iran. Starea lor se agravează

Cei doi au fost arestați în timpul unei călătorii în jurul lumii cu motocicleta și condamnați ulterior la zece ani de închisoare pentru spionaj, acuzații pe care le resping, potrivit The Independent. Este vorba despre Craig și Lindsay Foreman, ambii în vârstă de 53 de ani, încarcerați în penitenciarul Evin din Teheran, unde se află în greva foamei de 55, respectiv 46 de zile.

Experți ai Organizației Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului au cerut eliberarea lor imediată și au avertizat că situația reprezintă o „urgență medicală”. Aceștia susțin că detenția cuplului ridică „grave semne de întrebare privind practica luării de ostatici de către statul iranian”.

Medicii spun că o grevă a foamei prelungită poate provoca pierdere severă de masă musculară, afectarea organelor vitale și leziuni cerebrale ireversibile.

Mesaje care ajung după săptămâni

Îngrijorată de starea lor, familia pregătește o scrisoare prin care îi imploră să renunțe la protest pentru a-și salva viața.

„Cea mai mare îngrijorare a mea este timpul. Fiecare zi care trece îi apropie de riscul unor probleme grave”, a declarat Joe Bennett, unul dintre membrii familiei.

El a adăugat că familia se teme că va primi, în orice moment, vestea internării unuia dintre cei doi. „Ne temem că, la un moment dat, vom primi un telefon prin care ni se va spune că Craig sau mama au fost internați în spital. Este o perioadă incredibil de lungă de când sunt în greva foamei”, a spus acesta.

Contactul cu familia este aproape inexistent deoarece autoritățile iraniene le-au întrerupt convorbirile telefonice în luna mai. Apropiații primesc doar mesaje scurte, transmise prin intermediari și care ajung după săptămâni de întârziere.

„Postul pentru libertate”

Într-o scrisoare transmisă recent din penitenciarul Evin, Lindsay Foreman a explicat că ea și soțul ei vor continua ceea ce ei numesc „postul pentru libertate”.

„Continuăm pentru că trebuie să expunem corupția și cruzimea din această țară. Sperăm ca suferința noastră temporară să contribuie la o soluție permanentă împotriva nedreptății și minciunilor îndurate atât de iranieni, cât și de străini”, a scris aceasta.

Ea a adăugat că obiectivul lor este să continue „lupta pentru ceea ce contează cu adevărat în viață: libertatea, familia și iubirea”.

Scenariul unui schimb de deținuți

Autoritățile iraniene au invocat, în cadrul unor întâlniri consulare, cazul unui cetățean iranian aflat într-o închisoare din Marea Britanie, alimentând speculațiile privind un posibil schimb de deținuți.

Guvernul britanic a negat însă că ar exista negocieri în acest sens, deși ministrul britanic de Externe, David Lammy, a afirmat recent că, în anumite situații, „pot exista astfel de aranjamente”.

„Vrem ca Guvernul să îi apere. Nici măcar nu au avut curajul să numească această situație o detenție arbitrară. Avem un raportor special al ONU care vorbește despre luare de ostatici de către stat. Cred că ar trebui să le fie rușine că nu fac mai mult”, a declarat familia, care consideră că autoritățile britanice ar trebui să adopte o poziție mai fermă.